Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 393 0

Находка была сделана рядом с местом нападения после завершения спецоперации.

Как ИГ* связано с терактом в Сиднее

Фото: www.globallookpress.com/Ma Ping

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В автомобиле террористов, устроивших стрельбу во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, был обнаружен флаг ИГ* (группировка «Исламское государство»*. — Прим. ред.). Об этом 15 декабря сообщает The Times of Israel.

Информацию подтвердил представитель объединенной контртеррористической группы Австралии.

«Представитель объединенной контртеррористической группы страны сообщил, что в их машине недалеко от места нападения был обнаружен флаг ИГ», — говорится в публикации издания.

The Times of Israel также указывает, что, по предварительной версии следствия, оба злоумышленника могли присягнуть на верность террористической организации перед совершением нападения. Эти данные в настоящее время проверяются правоохранительными органами.

Издание отмечает, что произошедшее стало одним из самых массовых расстрелов в истории Австралии. Кроме того, теракт назван «самым смертоносным антисемитским массовым убийством за пределами Израиля с 7 октября 2023 года».

Стрельба произошла 14 декабря в районе пляжа Бонди во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным портала news.com.au, один из нападавших был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. В момент атаки на пляже находилось не менее одной тысячи человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Чистота ценой кожи: почему даже обычный стиральный порошок может вызвать ожог
10:10
В больницах в Сиднее остаются 27 пострадавших после теракта
10:04
Пропавшие в Пермском крае туристы не регистрировали маршрут в МЧС
9:50
Жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 млн рублей
9:36
Россия против сборной мира: как прошел турнир Лиги боевого самбо
9:27
Япония впервые за 50 лет может остаться без панд на фоне ухудшения отношений с КНР

Сейчас читают

Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее
Гость из другой эпохи: что астрономы узнали о комете 3I/ATLAS
Зарезаны в собственном доме: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026