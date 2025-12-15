Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала звездой киберспорта

Эфирная новость 32 0

Женщина сумела одолеть пятерых соперников в Counter-Strike.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская бабушка стала суперзвездой киберспорта. 77-летняя Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода увлекается компьютерными играми и особенно преуспела в Counter-Strike. За ее мастерством ежедневно следят тысячи подписчиков. А бой, в котором пенсионерка одолела сразу пятерых соперников, признан «Лучшим игровым моментом года».

Ольга Ивановна начала играть четыре года назад по совету внука. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Бабушка стала любимицей игрового сообщества, а блог дает ей существенную прибавку к пенсии. Кроме того, подписчики подарили ей на день рождения прыжок с парашютом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье таксист помог вернуть деньги пенсионерке, которая отдала мошенникам три миллиона рублей. Только благодаря его бдительности полиция смогла задержать пособницу аферистов вместе с украденными сбережениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
«Думали, что фейерверк»: подробности стрельбы на пляже Бандай в Австралии
11:11
В Екатеринбурге умер 34-летний гастроблогер Алексей Мельников
11:11
Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
11:04
Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала звездой киберспорта
10:53
В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги во время зарядки телефона
10:44
В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревается их сын

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее
Гость из другой эпохи: что астрономы узнали о комете 3I/ATLAS
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026