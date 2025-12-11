Таксист в Подмосковье помог вернуть деньги пенсионерке, которую обманули мошенники

В Подмосковье таксист помог вернуть деньги пенсионерке, которая отдала мошенникам три миллиона рублей. Только благодаря его бдительности полиция смогла задержать пособницу аферистов вместе с украденными сбережениями.

Однако сделав доброе дело, водитель сам оказался в опасности. В деталях этой детективной истории разбирался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Девушка в красной куртке долго стояла возле подъезда и постоянно смотрела в телефон. Она явно ждала встречи с кем-то. Спустя несколько минут она пропадает из поля зрения регистратора и вновь появилась в кадре, но уже с пакетом, который ей передала пенсионерка, и села в автомобиль. Ожидающий таксист заподозрил неладное и стал задавать девушке вопросы.

В историю про подарки водитель такси Тимофей Терехов не поверил. Автомобилисту показалось, что рассказ про сувениры, которые бабушка якобы привезла из Минска, выдумывался на ходу. Скорее всего, ей кто-то подсказывал, ведь, по словам Тимофея девушка постоянно смотрела в телефон.

«Когда я начал задавать неудобные вопросы, она начала писать постоянно и, видимо, ей там посоветовали, когда она писала, что таксист что-то заподозрил, ей посоветовали попробовать его разговорить. Она задала пару глупых вопросов и мы замолчали», — поделился таксист Тимофей Терехов.

Но в голове водителя уже был построен план дальнейших действий. Конечная точка маршрута — Москва-Сити. Скорее всего, оттуда деньги, которые могли находиться в пакете, должны были перевести мошенникам. Пока ехали, Терехов пытался найти патруль ДПС и сообщить о подозрительной пассажирке. В пути улыбнулась удача. Тимофей сам остановился возле подвернувшейся машины ГИБДД, вышел к сотрудникам и объяснил ситуацию. Полицейские в свою очередь стали проверять содержимое пакета.

В пакете оказалась наличка разной валютой на сумму около трех миллионов рублей. Кроме того, в рюкзаке курьера обнаружили золотые украшения. Девушка уверяла, что все это принадлежит ей, однако посыпалась, когда стражи порядка начали уточнять производителя изделий.

После обнаружения сувениров конечная точка с бизнес-центра сменилась на отделение полиции. Там выяснилось, что девушка регулярно приезжает в столицу на подобные заработки. Об этом говорили многочисленные переписки с кураторами, которые и направляли подельницу мошенников по различным адресам. При этом, командировки полностью оплачивались заказчиками, а исполнителя селили в элитные столичные отели.

«Когда уже в дежурной части сидели, в отделе, она пыталась, конечно, говорить о том, что ее саму развели, говорили: „Тебя посадят за донаты ВСУ“. Соответственно, как обычно это бывает, но как только мы поднялись на шестой этаж к операм, сразу же она начала говорить правду», — рассказал Терехов.

Кураторы явно обозлились на бдительного таксиста: каким-то образом нашли его данные и стали угрожать расправой. Кроме того, связались с родственниками. Стали намекать, что за такую ответственность придется расплатиться здоровьем.

Однако, все это оказалось пустыми словами. Сейчас полицейские проверяют девушку на причастность к другим эпизодам связанным с мошенничеством. Учитывая, что на преступления она шла осознанно, срок за посредничество курьеру светит немалый.

