Захарова возложила ответственность за гибель журналистов на Украине на Запад

Дарья Орлова
Москва намерена добиваться международной реакции на убийства представителей СМИ и не позволит замалчивать произошедшее.

Кто виновен в гибели журналистов на Украине

Ответственность за убийства журналистов, совершенные на Украине, должны нести не только киевские власти, но и их западные союзники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель сотрудников СМИ.

Она отметила, что Киев действует, ощущая безнаказанность, а потому ответственность за происходящее должна быть разделена с теми, кто оказывает ему политическую и иную поддержку.

«К сожалению, уходящий 2025 год принес новые невосполнимые утраты. От рук боевиков киевского режима погибли при исполнении журналисты А. С. Мартемьянов, А. С. Федорчак, А. А. Панов, А. А. Прокофьева, Н. М. Гольдин, И. М. Зуев. Навечно в наших сердцах останутся и другие имена — А. Д. Волошина, И. В. Корнелюка, А. С. Кляна, А. А. Стенина, Д. А. Дугиной, О. В. Клокова, М. Ю. Фомина (Владлена Татарского), Р. И. Журавлева, Б. Б. Максудова, С. Н. Еремина, В. А. Кожина, Н. Н. Цицаги, Ю. Н. Кузнецовой и многих других», — говорится в сообщении официального представителя МИД РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия не собирается игнорировать или замалчивать факты гибели журналистов на Украине. Москва будет добиваться от международных структур и должностных лиц добросовестного выполнения своих обязанностей.

Она также заявила, что все лица, причастные к убийствам представителей СМИ, будут установлены и понесут заслуженное наказание.

