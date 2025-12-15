Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики

В Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики

В Санкт-Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики. По информации источника 5-tv.ru, у него были проблемы с этим предметом.

Место происшествия — Красногвардейский район Северной столицы. Подозреваемый — 15-летний школьник. Его мать работает учителем истории в той же школе, где произошло нападение. Известно, что она просила пострадавшую, свою коллегу, заниматься с ее сыном во внеурочное время.

Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом. Женщину госпитализировали с резаными ранами спины.

Прокуратура Красногвардейского района устанавливает обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

