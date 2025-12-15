Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 105 0

Мать нападавшего работает педагогом в том же учебном заведении, где произошел кровавый инцидент.

Школьник ударил учителя ножом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики

В Санкт-Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики. По информации источника 5-tv.ru, у него были проблемы с этим предметом.

Место происшествия — Красногвардейский район Северной столицы. Подозреваемый — 15-летний школьник. Его мать работает учителем истории в той же школе, где произошло нападение. Известно, что она просила пострадавшую, свою коллегу, заниматься с ее сыном во внеурочное время.

Школьник пришел к преподавателю в семь утра, чтобы исправить контрольную. Когда учительница отвернулась, мальчик ударил ее ножом. Женщину госпитализировали с резаными ранами спины.

Прокуратура Красногвардейского района устанавливает обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Амурской области следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, которому вменяется убийство знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России изданию Lenta.ru.

В дом к пенсионеру пришел его пожилой знакомый, который стал настойчиво просить деньги в долг. Разговор быстро перешел в конфликт, а затем — в физическую расправу. Во время ссоры хозяин жилища схватил вилы и нанес гостю 65 ударов. Когда пострадавший упал, обвиняемый завершил начатое, ударив его колуном по голове.

