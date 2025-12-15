Ребенок умер вскоре после домашних родов в бассейне на севере Москвы

В страшной истории сейчас разбираются столичные следователи. На севере Москвы популярный блогер родила сына прямо у себя в квартире, с помощью надувной ванны, наполненной водой. По ее словам, мать-природа лучше разберется, чем врачи. Однако ребенок погиб. Прибывшие на помощь медики уже ничего не смогли сделать. Корреспондент «Известий» Елисей Савлюк выяснял, почему так произошло.

На этих кадрах счастливая Аиша Еремина демонстрирует свой живот. 27-летняя девушка собрала друзей на гендер-пати, чтобы узнать пол будущего малыша.

От радости, что у нее будет мальчик, с Аиши слетит шляпа. Счастливая будущая мама родит ребенка ровно через четыре месяца, но проживет он совсем недолго. Дело в том, что для родов девушка выбрала не больницу, а бассейн, который расположила прямо у себя дома.

Роды в надувном бассейне проходили за этими дверями в квартире на 14 этаже. Сейчас там работают оперативники, никого внутрь не пускают. Известно, что младенец провел в воде 30 минут. После этого через час перестал подавать признаки жизни.

Попытки реанимировать ребенка не увенчались успехом. А девушку сразу же увезли в больницу. У дома, где все и произошло, находится машина реанимации и работают полицейские.

Чуть позже выяснится, роженица — известный блогер. В соцсетях у нее почти полтора миллиона подписчиков. Также Аиша Еремина работала в команде известной певицы Полины Гагариной. Любительница танцев и экспериментов. Здесь, например, она тестирует на себе специальную маску, чтобы нанести идеальный макияж. А здесь преображает старую кофту с помощью отбеливателя.

Но, по-видимому, открытой Аиша была только для аудитории в соцсетях. С соседями не общалась, они ее никогда не видели. Несмотря на то, что блогер сняла тут квартиру около года назад. Поэтому они удивились скоплению медиков, полицейских и следователей в их подъезде.

«Мы когда выходили в три часа дня — я видел скорую. Жена выходила спросила. Мол, да, рожают, родила, ей сказали. Это было в три пятнадцать. Мы порадовались и поехали по своим делам», — рассказал сосед блогера.

Родственницы девушки пока что не общаются с журналистами. Отец погибшего младенца на связь тоже не выходит. Сама роженица отключила телефон, а на сообщения не отвечает, несмотря на то, что периодически появляется в сети. Сейчас в обстоятельствах этого дела будут разбираться следователи и врачи. Они и определят, из-за чего скончался ребенок, а главное — виновата ли в гибели сама мать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.