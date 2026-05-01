Подросток в Татарстане задел удочкой провода электрички и умер

Мальчик шел на рыбалку с друзьями.

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Подростка, шедшего с друзьями на рыбалку, убило электричеством в Татарстане. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Трое подростков шли на рыбалку, и, переходя через железнодорожные пути, один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети», — рассказал глава муниципалитета.

По словам Афанасьева, в точке контакта напряжение достигает 27,5 тысяч вольт, подростка убило мгновенно. Трагедия произошла на 765-м километре между станциями «Васильево» и «Атлашкино» Горьковской железной дороги.

Афанасьев выразил искренние соболезнования родственникам мальчика и сообщил, что районные власти окажут его семье всю необходимую помощь.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России добавили, что по факту гибели ребенка организовали доследственную проверку на предмет организации требований транспортной безопасности. Рассматривается возможное возбуждение дела о причинении смерти по неосторожности.

Это не первая трагедия на железнодорожных путях в России за последние месяцы. В марте 2026 года мужчина и женщина погибли в результате наезда электропоезда на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги.

