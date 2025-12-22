🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 22 декабря. Это день, когда магия появляется прямо на глазах, и даже самые удивительные вещи происходят, если в них искренне верить.
♈️Овны
Овнам сегодня особенно важно помнить о риске. Все может получаться само собой, но в один момент удача обернется проклятием, будьте готовы к этому.
Космический совет: не подлетайте к солнцу.
♉ Тельцы
Тельцам сегодня особенно важно помнить о своих целях. Не поддавайтесь давлению и идите по намеченному пути.
Космический совет: прислушайтесь к буре и выжидайте.
♊ Близнецы
Близнецам стоит искать новые источники вдохновения и идей. Общение и обмен мыслями принесут свежие перспективы. Будьте открыты к диалогу.
Космический совет: прислушайтесь к душе собеседника.
♋ Раки
Ракам сегодня нужно контролировать чувства. Луна и звезды сделают вас сентиментальными, но держите переживания в узде.
Космический совет: держитесь своего русла.
♌ Львы
Львам сегодня нужно скрыться от солнечного света. Ваши мысли и слова обернуться обоюдоострым мечом.
Космический совет: бойтесь отражения.
♍ Девы
Девам сегодня стоит забыть о совершенстве. Создайте свой мир из хаоса и правьте, пока другие разбираются в азах.
Космический совет: не бойтесь остаться непонятыми.
♎ Весы
Весам сегодня нужно найти опору в собственной воле. Соблазны и миражи окутают вас, но вы сможете спастись от пелены.
Космический совет: прислушивайтесь к своим шагам.
♏ Скорпионы
Скорпионам сегодня нужно приготовиться к удару со спины. Не бойтесь предательства, ведь судьба расставит всех по местам.
Космический совет: откройте сердце и станете неуязвимы.
♐ Стрельцы
Стрельцам сегодня лучше остаться в зоне комфорта. Прислушайтесь к близким и друзьям, они нуждаются в вас.
Космический совет: цените подарки фортуны.
♑ Козероги
Козерогам сегодня стоит оглянуться назад. Попутный ветер в любой момент может стать встречным.
Космический совет: поднимаясь по лестнице, приготовьтесь к падению.
♒ Водолеи
Водолеям особенно важно оставаться реалистами. Магия сегодня слишком сильна, так что не пытайтесь ее обуздать.
Космический совет: дух твердеет под натиском случая.
♓ Рыбы
Рыбам необходимо поймать течение. Отключите голову, ваши глаза сегодня слепы, но вы и так знаете, куда поставить ногу.
Космический совет: прислушайтесь к шуму судьбы.
