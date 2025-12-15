Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона

Дарья Орлова
Женщина присвоила себе мобильное устройство соседки по палате, когда та уснула.

Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице по имени Алла Пугачева, признанной виновной в краже мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в феврале, когда женщина, являющаяся полной тезкой известной певицы, проходила лечение в травматологическом отделении городской больницы. Воспользовавшись тем, что соседка по палате уснула, она забрала с ее кровати телефон, после чего покинула медицинское учреждение.

Стоимость похищенного устройства оценили в семь тысяч рублей. На судебном заседании обвиняемая признала свою вину. В итоге суд назначил ей условное наказание сроком на один год.

Ранее в Новосибирской области правоохранительные органы раскрыли крупное хищение денежных средств на сумму почти 10 миллионов рублей, произошедшее во время перевозки почтовых отправлений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в официальном Telegram-канале.

В полицию обратился сотрудник одного из подразделений почтовой связи, заявив о возгорании в почтовом автомобиле, следовавшем по трассе в Тогучинском районе. По его словам, инцидент произошел прямо в пути.

Согласно предварительной информации, водитель самостоятельно ликвидировал очаг возгорания и продолжил движение. Уже по прибытии в отделение он сообщил, что в результате пожара якобы были уничтожены две застрахованные инкассаторские сумки с денежными средствами на сумму свыше 9,8 миллиона рублей. При этом мужчина утверждал, что почтовые отправления повреждений не получили.

