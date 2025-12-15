Россияне стали чаще запивать стресс энергетиками

Продажи энергетиков в России в ноябре–декабре выросли на 20%

Россияне все чаще ищут «быстрый заряд» в банке с энергетиком. Об этом сообщает Life.ru.

Продажи энергетиков продолжают уверенно расти, показав значительный скачок в конце года.

Как сообщил управляющий партнер компании, занимающейся коммуникациями в агропромышленном комплексе, Александр Панченко, в ноябре — декабре 2025 года продажи выросли на 5-10% в натуральном выражении (в штуках. — Прим. ред.) и примерно на 20% в денежном. Эксперты видят несколько причин такого бума.

По словам Панченко, основная причина — рост стресса и тревожности среди граждан. Энергетики позиционируются как «бодрящее» средство, и люди используют их как способ быстро справиться с усталостью и давлением. Кроме того, на рынок в 2025 году вышло около 30 новых брендов.

Данные Панченко подтвердил доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко. По его информации, за январь–сентябрь 2025 года продажи в федеральной рознице выросли на 4% в штуках и на 18% в деньгах. Пик пришелся на сентябрь и октябрь — рост на 10% и 22% соответственно.

Запрет продажи несовершеннолетним, действующий с 1 марта 2025 года, привел к сокращению точек сбыта (например, через онлайн-площадки и вендинговые аппараты), но не остановил общий тренд.

Средний чек на энергетики с начала года также вырос на 13% и составил 213 рублей, что говорит о готовности потребителей платить больше за привычный «допинг».

