«Не откладывайте»: что делать, если в отпуске закончился рецептурный препарат

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Ряд лекарств, ранее доступных без рецепта, теперь можно купить только предъявив соответствующий документ от врача.

Рецептурный препарат закончился в отпуске — что делать

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рецептурный препарат можно купить, предъявив повторный рецепт с меткой repetatur

Если рецептурные препараты закончились в отпуске, то в аптеке вы можете использовать повторный рецепт, если он был выписан с пометкой repetatur (повторить — Прим. ред.). Об этом в беседе с Life.ru рассказал клинический врач, фармаколог Евгений Никитин.

В последние годы ряд безрецептурных препаратов был переведен в разряд рецептурных. Особенно это коснулось сильно действующих нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), снотворных, а также препаратов железа.

В таком случае Никитин порекомендовал использовать повторный рецепт, если он содержит пометку repetatur (повторить — Прим. ред.) с указанием количества повторов. Документ, как правило, действует в течение определенного времени, обычно до года, и позволяет получать препарат несколько раз.

Еще один совет от фармаколога — обратиться в медицинское учреждение, где вам выпишут рецепт на жизненно важные препараты при подтвержденном диагнозе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему средства от похмелья не помогают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:41
«Что я могу сделать?» — Трамп пожаловался на любовь американцев к первой леди
0:22
Выжить в праздник: как украсить дом без вреда для здоровья
0:03
Бьюти-пространство «Путешествия в Рождество» открылось на Тверском бульваре
23:44
«Не откладывайте»: что делать, если в отпуске закончился рецептурный препарат
23:25
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
23:09
Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 16 человек

Сейчас читают

«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026