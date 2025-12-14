«Не откладывайте»: что делать, если в отпуске закончился рецептурный препарат

Ряд лекарств, ранее доступных без рецепта, теперь можно купить только предъявив соответствующий документ от врача.
Рецептурный препарат можно купить, предъявив повторный рецепт с меткой repetatur
Если рецептурные препараты закончились в отпуске, то в аптеке вы можете использовать повторный рецепт, если он был выписан с пометкой repetatur (повторить — Прим. ред.). Об этом в беседе с Life.ru рассказал клинический врач, фармаколог Евгений Никитин.
В последние годы ряд безрецептурных препаратов был переведен в разряд рецептурных. Особенно это коснулось сильно действующих нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), снотворных, а также препаратов железа.
В таком случае Никитин порекомендовал использовать повторный рецепт, если он содержит пометку repetatur (повторить — Прим. ред.) с указанием количества повторов. Документ, как правило, действует в течение определенного времени, обычно до года, и позволяет получать препарат несколько раз.
Еще один совет от фармаколога — обратиться в медицинское учреждение, где вам выпишут рецепт на жизненно важные препараты при подтвержденном диагнозе.
