Запущена первая в России гигафабрика литий-ионных аккумуляторов

Предприятие «Росатома» — это масштабное и высокотехнологичное предприятие.

В Калининградской области «Росатом» запустил первую в России гигафабрику, где будут изготавливать накопители энергии. Это единственное в стране производство литий-ионнных аккумуляторов полного цикла.

Как отметил глава корпорации Алексей Лихачев, это промышленный прорыв для нашей страны и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета.

«Сегодня мы открываем опытно-промышленную эксплуатацию, а летом следующего года мы должны уже выйти на серийное производство и уже в рамках производственного процесса поставлять ключевые элементы электродвижения и электрофикации 2.0 в промышленность нашей страны. Уверен, что рано или поздно мы выйдем и на экспорт», — рассказал Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом».

Калининградская гигафабрика «Росатома» — это масштабное и высокотехнологичное предприятие. На площади свыше 23 гектаров построено более 20 зданий и сооружений. Общая протяженность технологических линий — два с половиной километра. Там смонтированы свыше трех тысяч единиц оборудования общим весом 25 тысяч тонн. Новое производство создано при активной господдержке на федеральном и региональном уровнях.

