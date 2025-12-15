Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам РФ получать оплачиваемый больничный с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.

Согласно еще одному подписанному закону самозанятым будут доступны и декретные выплаты. Размер этого пособия будет зависеть от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

Примечательно то, что право на оплату больничного появится после полугода уплаты взносов. Закон предусматривает два варианта страховых взносов в Соцфонд — 1 344 либо 1 920 рублей в месяц. По желанию можно будет оплатить взносы сразу на несколько месяцев вперед.

Присоединиться к программе добровольной системы страхования сможет каждый с помощью мобильного приложения «Мой налог» до 30 сентября 2027 года.

