«Фактор риска»: нарколог назвал четыре признака начала алкоголизма у женщин

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

В связи с некоторыми особенностями организма путь в бездну у дам короче и стремительнее.

Признаки женского алкоголизма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нарколог Исаев: алкоголь для снятия стресса — один из симптомов алкоголизма Чит

Одним из основных признаков начала алкоголизма у женщин считается регулярное употребление спиртного с целью заглушить проблему. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

В связи с некоторыми особенностями женского организма путь алкоголизации у женщин короче и стремительнее. Врач добавил, что можно условно обозначить «стартовую» дозу, которая является фактором риска.

«Можно очень условно сказать, что регулярное употребление более 50 мл крепкого алкоголя или 150 мл вина несколько раз в неделю уже является серьезным фактором риска», — пояснил Исаев.

Нарколог отметил, что когда алкоголь становится универсальным «решением» проблем, то здесь уже можно говорить о психологической зависимости. Женщина пьет, чтобы заснуть или снять стресс, а впоследствии это превращается в ритуал.

Вторым признаком алкоголизма Исаев назвал потерю контроля над количеством выпитого, когда обещание выпить «один бокал» постоянно нарушается.

«Повышение толерантности. Тот объем, который раньше вызывал опьянение, женщина начинает переносить легко», — назвал третий признак Исаев.

Четвертый признак — изменение приоритетов. Речь идет об отказе от хобби, встреч с непьющими подругами в пользу компаний, где алкоголь уместен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как убедить алкоголика начать лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
Лавров: Россия отстаивает право Ирана на мирный атом
22:12
«Фактор риска»: нарколог назвал четыре признака начала алкоголизма у женщин
21:53
Не испортить репутацию: Владислав Лисовец рассказал, как одеться на корпоратив
21:35
Сервис «Моспитомец» стал лучшим социальным проектом Рунета
21:17
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
21:10
Захарова: среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
В Шатуре на территории пищевого комбината застрелили мужчину
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
«Кое-что здесь мне удалось» — Нагиев о линии Дяди Юры в «Елки-12»

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026