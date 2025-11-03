Как убедить алкоголика начать лечение: советы нарколога

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Ключ к успешному разговору заключается в подготовке.

Правильный способ убедить алкоголика лечиться

Фото: 5-tv.ru

Нарколог Чередниченко: ультиматумы не помогут алкоголику начать лечиться

Ультиматумы не помогут убедить алкоголика лечиться. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, нарколог Николай Чередниченко.

Уговорить близкого человека начать лечение от алкоголизма — задача непростая, но вполне выполнимая. Тем не менее, по словам Чередниченко, ультиматумы и давление в данном случае не помогут. Напротив, они могут вызвать лишь протест, а человек может закрыться.

«Ваша цель — не унизить человека, а показать ему разрыв между тем, как он видит себя, и тем, кем он становится под действием болезни», — подчеркивает врач.

Ключ к успешному разговору заключается в подготовке. Нарколог советует собрать факты о поведении человека:

«Соседи видели его пьяным, вы испытываете стыд, он занимал деньги и не возвращал».

Эти примеры помогут алкоголику увидеть реальность со стороны и понять, что его проблемы затрагивают не только его самого, но и окружающих.

Важно начинать разговор в момент, когда человек находится в трезвом состоянии. В этот период он более восприимчив и открыт для обсуждения своих проблем.

«Только когда он трезв, подавлен и уязвим, есть шанс пробиться сквозь выстроенную им стену из отрицания проблемы и агрессии», — добавляет Чередниченко.

Вместо того чтобы давить на человека, лучше предложить ему помощь и поддержку в его стремлении выбраться из сложной ситуации.

«Вы не сможете затащить его к врачу силой, но вы в состоянии предложить ему помощь, чтобы он попытался выбраться из ямы», — заключает нарколог.

