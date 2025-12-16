Похудевший на 80 килограммов Александр Морозов сделал пластическую операцию

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Звезда «Кривого зеркала» продолжает грандиозный проект преображения. Теперь он взялся за лицо.

Какую новую пластику сделал похудевший на 80 кило Морозов

Фото: Instagram*/morozov_artist

Знаменитый российский юморист, звезда эстрады, артист «Кривого зеркала» Александр Морозов больше не смешной. По крайней мере, внешне. От образа, который однажды прославил комика, не осталось и следа. И он не прекращает попытки довести свое тело и лицо до совершенства.

Два года назад Морозов преобразился. Он похудел на 80 килограммов, стал стройным и стильным, отрастил игривую бородку и стал завидным женихом, правда, невеста пока не нашлась, и это недоразумение юморист собрался исправить в следующем году.

В эфире федерального телеканала Морозов заявил, что сделал очередную пластическую операцию, и показал обновленное лицо. Как признался артист, при росте в 164 сантиметра он когда-то весил 140 килограммов. Потеряв 80, столкнулся с новой проблемой — обвисшей кожей. Пришлось отрезать лишнее не только на теле, чтобы выглядеть моложе.

«Я доделаю все до конца, а вы станете свидетелями моего преображения! С наступающим Новым годом! Всем радости, света, любви, тепла и, конечно, мирного неба над головой», — с широкой улыбкой сообщил Морозов.

По мнению комика, полный человек выглядит «в миллиард раз эстетичнее», чем сильно похудевший. А дряблая кожа — это «безобразно и отвратительно». Так что в скором времени он намерен сбросить все издержки похудения, чтобы дальше блистать на сцене и в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о новом лице экс-супруги футболиста Андрея Аршавина. Алиса Казьмина буквально лишилась носа из-за аутоиммунного заболевания. Она перенесла целый ряд вмешательств, чтобы снова стать собой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

