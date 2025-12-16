Похудевший на 80 килограммов Александр Морозов сделал пластическую операцию

Знаменитый российский юморист, звезда эстрады, артист «Кривого зеркала» Александр Морозов больше не смешной. По крайней мере, внешне. От образа, который однажды прославил комика, не осталось и следа. И он не прекращает попытки довести свое тело и лицо до совершенства.

Два года назад Морозов преобразился. Он похудел на 80 килограммов, стал стройным и стильным, отрастил игривую бородку и стал завидным женихом, правда, невеста пока не нашлась, и это недоразумение юморист собрался исправить в следующем году.

В эфире федерального телеканала Морозов заявил, что сделал очередную пластическую операцию, и показал обновленное лицо. Как признался артист, при росте в 164 сантиметра он когда-то весил 140 килограммов. Потеряв 80, столкнулся с новой проблемой — обвисшей кожей. Пришлось отрезать лишнее не только на теле, чтобы выглядеть моложе.

«Я доделаю все до конца, а вы станете свидетелями моего преображения! С наступающим Новым годом! Всем радости, света, любви, тепла и, конечно, мирного неба над головой», — с широкой улыбкой сообщил Морозов.

По мнению комика, полный человек выглядит «в миллиард раз эстетичнее», чем сильно похудевший. А дряблая кожа — это «безобразно и отвратительно». Так что в скором времени он намерен сбросить все издержки похудения, чтобы дальше блистать на сцене и в личной жизни.

