Призывники в Норвегии пожаловались на условия в казарме

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 43 0

Военнослужащие заявили о плесени, тесноте и проблемах с вентиляцией.

В каких условиях служат в армии Норвегии?

Фото: HEIKO JUNGE/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Призывники на норвежской базе Щеллер пожаловались на условия в казарме

Призывники, проходящие службу на норвежской военной базе Щеллер недалеко от Осло, пожаловались на неудовлетворительные условия проживания в казармах. Об этом сообщило издание вооруженных сил страны Forsvarets forum.

Военнослужащие заявили о плесени, тесноте и проблемах с вентиляцией.

«Потолки покрыты плесенью. Внутри казарм коридор заставлен изношенными шкафами, которые не помещаются в комнатах. Из-за плохой вентиляции ощущается нехватка воздуха, но больше всего солдатам не нравятся душевые», — говорится в материале.

Кроме того, в туалетах нет светильников, у стульев нет спинок, дверные ручки расшатаны, в комнатах некоторых солдат не хватает места для шкафов, из-за чего вещи приходится хранить в коридорах.

Одна из военнослужащих рассказала, что была шокирована увиденным и задумалась, во что ввязалась. По ее словам, принимать душ в таких условиях — это все равно, что «купаться в бактериях». По этой причине солдаты из-за более гигиеничных условиях стали пользоваться раздевалками в учебном зале, а не душевыми в жилых блоках.

Кроме того, дежурные военнослужащие заявили, что иногда спят на полу из-за перенаселенности комнат.

Ранее Forsvarets forum писал о жалобах солдат на новую униформу стоимостью около 1,53 тысячи долларов: она слишком жаркая для улицы, быстро рвется и выцветает. Также военнослужащие на базах «Сула» и «Кулсос» указали на однообразие питания и признались, что вынуждены сами готовить еду.

Как ранее писал 5-tv.ru, на волне милитаризации в Европе Германия ввела воинскую службу по призыву по жеребьевке. Такая система действует в некоторых странах Северной Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США
4:25
Путешествие отменяется: с каким долгом россиян не выпустят за границу
4:06
Призывники в Норвегии пожаловались на условия в казарме
3:47
Похудевший на 80 килограммов Александр Морозов сделал пластическую операцию
3:28
Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в розыск
3:09
Столетний актер Дик Ван Дайк раскрыл секрет долголетия

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026