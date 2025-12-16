Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО

22 0

Танкисты точечно уничтожают все выявленные вражеские цели минимальным количеством снарядов.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил огневые точки и пункт временной дислокации (ПВД) формирований ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Получив координаты обнаруженных целей, танкисты подготовили боевую машину к выстрелам, навели орудие на цель, выставили посты воздушного наблюдения для защиты от вражеских беспилотников и приступили к огневому поражению противника.

Серией точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции с расстояния более восьми километров танкисты разрушили укрытия и поразили живую силу боевиков, что создало благоприятную обстановку для продвижения штурмовых групп. Для наведения орудия танкисты использовали данные, полученные в режиме реального времени от дроноводов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
