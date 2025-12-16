В России собрались закрепить приоритет электронных знаков на дорогах

Давид Андриясов
Также планируют разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах.

Какие нововведения в ПДД готовят в России

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

«Ъ»: в России собрались закрепить приоритет электронных знаков на дорогах

Минтранс, Росавтодор и Министерство внутренних дел по поручению правительства подготовят пакет изменений в правилах дорожного движения, которые коснутся приоритета электронных знаков и новых требований к грузовикам, сообщил «Ъ» со ссылкой на источник.

Ведомства планируют закрепить приоритет предписаний электронных дорожных знаков и табло над стационарными указателями.

Кроме того, власти намерены закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах для безопасного обгона.

«Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах», — сообщили источники издания.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России готовят новые правила для езды на электросамокатах. Предлагается четко определить зоны, где средства индивидуальной мобильности допустимы, а где нет. Например, могут запретить езду по слишком узким тротуарам. Обсуждается и полный запрет движения по ним. Самокатчикам также могут запретить во время езды разговаривать по телефону.

