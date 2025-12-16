Илон Маск первым в истории достиг состояния в $600 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Теперь Маск — первый человек в истории, чье состояние составляет 600 млрд долларов или больше», — говорится в публикации.

Резкий рост капитала Маска связан с увеличением рыночной стоимости его космической компании SpaceX. После проведения тендерного предложения оценка компании выросла с 400 миллиардов долларов в августе до 800 миллиардов — в декабре.

По подсчетам Forbes, предприниматель владеет 42% акций SpaceX. Благодаря росту стоимости компании его состояние увеличилось сразу на 168 миллиардов долларов и к 20:00 по московскому времени достигло 677 миллиардов.

Предыдущий рекорд также принадлежал Илону Маску. В октябре он стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось в 500 миллиардов долларов.

Ранее Маск заявил, что считает президента США Дональда Трампа самым остроумным человеком среди всех, кого ему доводилось знать. Слова бизнесмена приводит Business Insider.

