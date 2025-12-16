Перерезал горло собственный сын: что известно о гибели режиссера Роба Райнера

Peoplе: режиссеру Робу Райнеру перерезал горло собственный сын

Роб Райнер — американский актер и режиссер, прославившийся ролью Майкла «Митхеда» Стивика в сериале «Все в семье» и фильмами «Это — Spinal Tap», «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Вместе с супругой он был убит 14 декабря 2025 года в собственном доме в Лос‑Анджелесе. Главный подозреваемый — младший сын супругов Ник. По данным журнала People, именно он убил своих родителей.

Биография и карьера

Роберт «Роб» Райнер родился 6 марта 1947 года в Бронксе, Нью‑Йорк, в семье известного комика, сценариста и режиссера Карла Райнера и певицы Эстель Райнер. Вырос в творческой среде, рано попал в телевидение и стал известен по роли либерального зятя Майкла Стивика в культовом ситкоме «Все в семье», за которую получил две премии «Эмми».​

Как режиссер он дебютировал с псевдодокументальной комедией «Это — Spinal Tap», после чего снял серию фильмов, ставших классикой: «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней», последняя картина была номинирована на «Оскар» как лучший фильм.

В 1987 году он стал одним из основателей студии Castle Rock Entertainment и позже поставил картины «Американский президент», «Человек, который изменил все», занимался продюсированием и активно участвовал в политической жизни США как либеральный активист.​

Убийство Роба Райнера

По данным властей Лос‑Анджелеса, 14 декабря 2025 года 78‑летний Роб Райнер и его жена, продюсер и фотограф Мишель Сингер Райнер (68 лет), были обнаружены мертвыми с ножевыми ранениями в своем доме в богатом районе Брентвуд. В 15:38 по местному времени в службу 911 поступил вызов о необходимости медпомощи, на место прибыли пожарные и полиция.

По сообщениям СМИ, их обнаружила дочь Роми Райнер, приехавшая домой и вызвавшая экстренные службы. На пресс‑конференции полиция подтвердила, что рассматривает случившееся как двойное убийство, на месте преступления были зафиксированы следы борьбы, а главным орудием преступления, по предварительным данным, стал нож. В официальном заявлении семья назвала произошедшее «невыразимой трагедией» и попросила о приватности.​

Ник Райнер

Подозрение пало на сына пары, 32‑летнего Ника Райнера. Вскоре он был задержан по делу об убийстве родителей. По данным разных источников, его содержат без права залога или с очень высоким залогом (до четырех миллионов долларов).​

По информации полиции и СМИ, вечером 13 декабря между Робом и Ником произошла «позорная» ссора на рождественской вечеринке, проходившей в доме телеведущего Конана О’Брайена. По словам очевидцев, они кричали друг на друга так, что гости затихли и стали оглядываться.

Ника задержали неподалеку от Университета Южной Калифорнии. Правоохранители заявили, что он «несет ответственность» за смерть родителей, хотя мотив официально не раскрывается.

Ник вырос в богатой и известной голливудской семье, в тени знаменитого отца и не менее известного деда Карла Райнера. С подросткового возраста он начал употреблять тяжелые наркотики, в интервью признавался в зависимости от героина и кокаина и говорил, что к 19 годам побывал в реабилитации 18 раз.​

Часть своего опыта он превратил в полуавтобиографический фильм «Быть Чарли», который его отец Роб снял как режиссер. Картина рассказывает о подростке‑наркомане, который мечется между клиниками, домом и улицей. В интервью и подкастах Ник открыто говорил, что жил на улицах, едва не умер из‑за наркотиков, и пытался осмыслить зависимость через творчество и публичные признания.​

В одном из подкастов, посвященных зависимостям, Ник признавался, что на формирование его личности очень давила слава отца и деда: он чувствовал отсутствие собственной идентичности и пытался выстроить ее через бунт и образ «злого, наркозависимого, разрушительного» персонажа. Там же он говорил о вспышках агрессии и «насильственных срывах», что сейчас многие СМИ вспоминают в контексте обвинений в убийстве родителей.​

Семья Роба Райнера и дети

У Роба было четверо детей: в первом браке с режиссером и актрисой Пенни Маршалл он усыновил ее дочь Трейси, позже ставшую актрисой. Во втором браке с Мишель Сингер у него родились сыновья Джейк и Ник и дочь Роми. Джейк работал репортером и продюсером, Роми связала жизнь с творческими проектами, а о Никe долгие годы почти ничего не рассказывалось публично, пока семья не решила открыто говорить о его зависимости.​

Роб и Мишель были вместе с конца 1980‑х (официально поженились в 1989 году), часто появлялись с детьми на премьерах и в интервью подчеркивали важность семьи, но тщательно оберегали личную жизнь от таблоидных подробностей. Лишь в середине 2010‑х они начали говорить о проблемах Ника — в контексте фильма «Быть Чарли» и кампаний против наркотиков.​

Отношения в семье и борьба за Ника

По словам самого Роба Райнера, их семья «жила в постоянном кризисе». Каждый срыв Ника сопровождался очередной реабилитацией, надеждой и новым разочарованием. В статье Los Angeles Times говорится, что Роб и Мишель были «измотаны» зависимостью сына, но продолжали платить за лечение, искать клиники, контролировать его окружение и пытаться втянуть его в творческие проекты вроде «Быть Чарли».​

При этом Ник в интервью признавал, что родители не бросали его и что именно их поддержка позволила ему в какой‑то момент завязать с улицей, лечь в клинику и вернуться в Лос‑Анджелес. Однако он также говорил о сильном внутреннем конфликте: он обвинял славу семьи в своей утрате «собственного я», а отца и деда — в том, что их образ «идеальных, уважаемых людей» будто бы давил и подталкивал к разрушительному самоутверждению.​

После выхода «Быть Чарли» Роб называл фильм попыткой «экзорцизма демонов» семьи и говорил, что работа над картиной помогла ему и сыну лучше понять друг друга, но не стала магическим решением проблемы. В репортажах после убийства пишут, что даже в последние годы Ник оставался «хрупким» в плане психики и зависимостей, а отношения в семье сочетали сильную привязанность, усталость, страх рецидива и постоянные попытки дать ему еще один шанс.​

