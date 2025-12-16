Актриса Бочкарева оштрафована за хулиганство

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 68 0

Штраф звезда сериала «Счастливы вместе» получила наказание из-за ссоры с соседкой.

За что оштрафовали актрису Наталью Бочкареву

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский городской суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на одну тысячу рублей по делу об административном хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 16 декабря.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Останкинского районного суда города Москвы от 13.08.2025, которым Бочкарева Наталья Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ („Хулиганство“)», — написано в сообщении пресс-службы.

Штраф в одну тысячу назначен из-за бурной ссоры актрисы с соседкой по коттеджному поселку. Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменений, отклонив жалобы Бочкаревой.

Прежде актриса подала иск против своего бывшего мужа, стремясь получить финансовую помощь для их общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники разводят россиян на именах звезд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
«Положительная динамика»: глава Кабардино-Балкарии об успехах в здравоохранении
17:00
Как долго можно хранить мясо в морозилке? Точные сроки для каждого вида
16:48
Тренера «Зенита» Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена
16:45
Долина была убеждена, что «участвует в специальной операции», продавая квартиру
16:35
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер МАХ
16:16
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья

Сейчас читают

Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья
Напавший на школу подросток признал свою вину
Морская рыба живет с пресноводной: озеро в России, которое не должно существовать
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026