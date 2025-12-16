Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья

В Верховном суде России началось рассмотрение кассационной жалобы Полины Лурье, купившей квартиру у народной артистки РФ Ларисы Долиной. Адвокат Лурье в ходе открытого заседания заявил о встречном требовании — принудительно выселить певицу из жилья.

Суд отклонил ходатайство стороны Долиной о закрытом процессе и проводит слушание открыто, учитывая общественный резонанс дела. Адвокат Лурье, защищая законность сделки, сообщил суду, что Долина лично общалась с Лурье перед сделкой, рассказывала об инфраструктуре района и объясняла желание продать квартиру тем, что ей «тесно».

Также стороной было озвучено, что певица несколько раз пересчитывала деньги при передаче и самостоятельно их складывала. Изначальная цена квартиры составляла 130 миллионов рублей, но стороны «доторговались» до 112 миллионов. Лурье, расторгнувшая брак перед покупкой, сейчас вынуждена жить в квартире бывшего мужа и настаивает на удовлетворении ее гражданского иска.

Напомним, ранее Долина была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, а гражданские суды восстановили ее право собственности на спорную квартиру, оставив Лурье без денег и жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.