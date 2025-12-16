Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 1 854 0

В Верховном суде РФ началось рассмотрение жалобы покупательницы квартиры народной артистки.

Лурье потребовала принудительно выселить Ларису Долину

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Верховном суде России началось рассмотрение кассационной жалобы Полины Лурье, купившей квартиру у народной артистки РФ Ларисы Долиной. Адвокат Лурье в ходе открытого заседания заявил о встречном требовании — принудительно выселить певицу из жилья. 

Суд отклонил ходатайство стороны Долиной о закрытом процессе и проводит слушание открыто, учитывая общественный резонанс дела. Адвокат Лурье, защищая законность сделки, сообщил суду, что Долина лично общалась с Лурье перед сделкой, рассказывала об инфраструктуре района и объясняла желание продать квартиру тем, что ей «тесно».

Также стороной было озвучено, что певица несколько раз пересчитывала деньги при передаче и самостоятельно их складывала. Изначальная цена квартиры составляла 130 миллионов рублей, но стороны «доторговались» до 112 миллионов. Лурье, расторгнувшая брак перед покупкой, сейчас вынуждена жить в квартире бывшего мужа и настаивает на удовлетворении ее гражданского иска.

Напомним, ранее Долина была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, а гражданские суды восстановили ее право собственности на спорную квартиру, оставив Лурье без денег и жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
«Положительная динамика»: глава Кабардино-Балкарии об успехах в здравоохранении
17:00
Как долго можно хранить мясо в морозилке? Точные сроки для каждого вида
16:48
Тренера «Зенита» Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена
16:45
Долина была убеждена, что «участвует в специальной операции», продавая квартиру
16:35
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер МАХ
16:16
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья

Сейчас читают

Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья
Напавший на школу подросток признал свою вину
Морская рыба живет с пресноводной: озеро в России, которое не должно существовать
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026