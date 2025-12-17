Как испортить праздник: в красной икре нашли опасные бактерии

Один из главных деликатесов новогоднего стола может не просто разочаровать, но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. «Известия» провели собственную проверку красной икры в Петербурге и обнаружили, что в банках содержатся опасные бактерии. Как выявить некачественную продукцию, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Вот так, обычной ложкой, которую, неизвестно когда мыли, и неизвестно для чего использовали, продавец на Сенном рынке накладывает один из главных новогодних продуктов в сомнительной же чистоты контейнер. Спустя пару дней, уже ознакомившись с результатами исследований, ожидаемо, оправдывается. Даже отрицает сам факт продажи на развес.

«Ни разу, даже пакетик грязный увидела — этого не было никогда… Вот у нас приходит полкило и 250 — я не развешиваю», — заявила продавец Надежда Васильева.

Кроме этого образца, в лаборатории изучили еще два. Результаты можно назвать как минимум неоднозначными.

Главный положительный итог исследований — все это икра, показатели белка в норме, дальше — проблемы. Особенно вот с образцом, который куплен на Сенном рынке. В нем плесень и довольно много, ее даже видно. И запах — даже через закрытую упаковку он чувствуется. До Нового года две недели. И если такую икру съесть за праздничным столом, можно и речь президента пропустить.

В остальной икре — дрожжи и микроорганизмы, которых, при правильной транспортировке и хранении быть не должно.

«Наличие здесь дрожжей связано с нарушением технологии производства… либо со старым сырьем. В одном из образцов дрожжей при норме 300, было обнаружено 1,5 на 10 в четвертой степени — то есть это в четыре раза (больше. — Прим. ред.)», — рассказала инженер испытательной лаборатории пищевых продуктов и материалов Мария Тишкина.

Это пока в четыре раза, говорят в лаборатории. К Новому году может быть и восемь и все 16. Дрожжей в икре изначально быть не должно, это характерный показатель контакта с внешней средой. Банка в итоге вздуется. Может, кого-то из покупателей это и смутит, но продавцы продолжают настаивать — товар высшего качества!

«Икра у нас вся наисвежайшая. Она проходит все, абсолютно все… все, что нужно, во-вторых, она проходит через „Честный знак“», — утверждает продавец Елена Кожукова.

Все это подтверждают документами — в одной из точек нам предоставили целую пачку. И, возможно, производитель действительно выполняет все установленные требования. Другое дело, что в погоне даже за малой копеечкой, а если речь об икре, то это сотни и тысячи рублей, продавцы готовы взвесить хоть сто граммов, хоть даже пятьдесят — прямо не отходя от кассы.

Повезет еще, если икра, как в нашем случае окажется именно икрой, а не имитацией.

«Сейчас очень хорошо научились имитировать. <…> Есть интересный способ — в кипяток опустить. Берете несколько крупинок икры и опускаете — если она побелеет, значит, сворачивается белок, значит, икра настоящая», — инженер испытательной лаборатории пищевых продуктов и материалов Александр Цепов.

Тем временем в стране, по официальной статистике, производство икры в этом году увеличилось почти в полтора раза. У производителей сейчас горячая пора, когда день, точнее, ночь новогодняя, весь этот год и кормит.

Кстати, в этой связи, говорят в Росрыболовстве, икра в сам канун праздника может и подешеветь — заготовили с избытком. Это подтверждают и независимые эксперты. Икра горбуши уже стала доступнее на 8%, кеты − на 3%, нерки − на 4%, а кижуча — на целых 7%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.