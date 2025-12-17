В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 81 0

Разработчик обсуждает условия снятия блокировки с Роскомнадзором.

Разблокируют ли Роблокс в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В России может быть восстановлен доступ к игре Roblox. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Авторы платформы выразили готовность к взаимодействию с Роскомнадзором и удалению опасного и деструктивного контента. Разработчик намерен продолжать диалог с российским надзорным ведомством, придя к соглашению о соблюдении игрой требований законодательства РФ.

Представители разработчика заявили, что намерены пересмотреть то, как на платформе модерируется контент.

Платформа признает, подтвердили в Роскомнадзоре, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — заключили в ведомстве.

Ранее участники круглого стола, посвященного защите несовершеннолетних от угроз в онлайн-играх заявили, что блокировка Roblox в РФ стала вынужденной, но необходимой мерой.

Первый заместитель председателя Госдумы по информационной политике, ИТ и связям Марина Ким подчеркнула, что эта игра стала «цифровой ловушкой». За первые 2,5 месяца 2025 года в России было установлено 40 преступлений, совершенных с использованием данной платформы — в частности, ей пользуются мошенники и педофилы.

