В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ

Разработчик обсуждает условия снятия блокировки с Роскомнадзором.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В России может быть восстановлен доступ к игре Roblox. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Авторы платформы выразили готовность к взаимодействию с Роскомнадзором и удалению опасного и деструктивного контента. Разработчик намерен продолжать диалог с российским надзорным ведомством, придя к соглашению о соблюдении игрой требований законодательства РФ.
Представители разработчика заявили, что намерены пересмотреть то, как на платформе модерируется контент.
Платформа признает, подтвердили в Роскомнадзоре, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — заключили в ведомстве.
Ранее участники круглого стола, посвященного защите несовершеннолетних от угроз в онлайн-играх заявили, что блокировка Roblox в РФ стала вынужденной, но необходимой мерой.
Первый заместитель председателя Госдумы по информационной политике, ИТ и связям Марина Ким подчеркнула, что эта игра стала «цифровой ловушкой». За первые 2,5 месяца 2025 года в России было установлено 40 преступлений, совершенных с использованием данной платформы — в частности, ей пользуются мошенники и педофилы.
