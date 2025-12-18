Кибергород грехов: силовики трех стран уничтожили скам-центр в Мьянме

А сейчас о продолжении громкой истории с мошенниками, которые продают россиян в трудовое рабство. Речь о кол-центрах в странах юго-восточной Азии. Сегодня задержан вербовщик, он обманом заманивал людей в подобные места. Его причастность к преступной схеме раскрыли в расследовании "Известий". Тему продолжит корреспондент Иван Литомин.

Кадры последствий крупнейшей трансграничной спецоперации силовиков Таиланда, Мьянмы и Китая. Разрушенный скам-центр. Сотни задержанных. Тысячи освобожденных рабов.

Среди них – русские девушки, которых держали там месяцами. Сегодня стало известно о трех новых жертвах. Их заставляли заниматься обманом и проституцией.

«Очередную модель из России похитили и забрали в рабство в Мьянме. Девушку обманули. Там ее скрутили, забрали документы и, собственно, поместили в так называемый скам-центр», — рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

Сотрудники, которые находились в рабстве, вымогали деньги у богатых людей со всего мира. Огромный город, где жили и работали кибер-преступники, уничтожать пришлось при помощи армии.

Лидеры были задержаны правоохранителями. Среди них Рустам Мукаиршоев. Предположительно, он занимался вербовкой девушек в России. По версии следствия, он был одним из членов международной преступной группировки.

"Меня в Мьянме держали. Я только освободился. Меня освободили. Я в миграционке сейчас нахожусь. Отправляют домой", — заявил он.

Причиной задержания предполагаемого вербовщика могли стать проблемы с визой. Нам удалось связаться с коллегами Мукаиршоева. По телефону один из вербовщиков объяснил нам, что в полицию Рустама могли сдать конкуренты.

"Это не моих рук дело. Я не знаю, чьих это вообще рук дело. Почему вдруг про него заговорили? Заговорили, скорее всего, благодаря РЕН ТВ-шному выпуску", — заявил вербовщик Сергей.

Еще в октябре этого года «Известия» были первыми, кто подробно рассказал обо всех участниках сети вербовщиков. Ни полиция, ни правоохранители, ни Интерпол скам-центрами в Мьянме тогда еще не интересовались.

Граница между Таиландом и Мьянмой. Вот этот мост, десятиметровая речка. Через нее и переправляли тех, кто работал в кол-центрах.

В распоряжении нашей редакции — фотографии и паспорта вероятных преступников. В том числе — Мукаиршоева. По некоторым данным, его родители до сих пор живут в России. Сам он несколько лет жил и работал в Мытищах. Мы пообщались с соседями. Мукаиршоева узнали.

Нематулло Абдуллоев по кличке Нур — предполагаемый руководитель целой сети вербовщиков. Аличон Одинаев — возможный помощник Абдуллоева. Несколько лет Одинаев работал таксистом в Пскове. Его опознала хозяйка квартиры, которую он там снимал.

На особом положении в этой группе уроженка Украины Карина Шрамко. Именно она, как говорят сами модели, соблазняет россиянок большими деньгами и заманивает их в Мьянму и Камбоджу. Об этом на условиях полной анонимности «Известиям» рассказала тогда еще одна жертва преступной сети.

«Мне сказали, что если я хочу уйти, мне нужно заплатить "штраф" за себя в размере 15 тысяч долларов. Если я скажу, что меня тут удерживают, попрошу о помощи, меня сильно изобьют, возможно, убьют. Просто продадут на органы, а родителям отправят прах», — рассказала пострадавшая Анастасия.

Сколько девушек заманили в скам-центры Мьянмы, доподлинно неизвестно. Их вызволением сейчас занимаются правоохранители и дипломаты.

«Так, чтобы людей насильно заставляли обманывать других людей, используя современные технологи… Мне кажется, это такое, к сожалению, криминальное новаторство. Наше посольство в Мьянме комментирует, регулярно делится информацией по этому случаю», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Власти Таиланда и Мьянмы постоянно ведут работу и с теми, кому удается сбежать из кол-центров. Их освобождают от визовых ограничений и нарушений режима пребывания. Стараются как можно быстрее отправить на Родину. А международная спецоперация по уничтожению скам-городов в самом разгаре. И, кажется, о ее результатах говорить пока рано.

