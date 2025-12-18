Со здания чешского МВД сняли флаг Украины

Давид Андриясов
После начала конфликта на Украине флаг страны вывесили на зданиях большинства чешских министерств.

Почему со здания МВД Чехии сняли флаг Украины?

Со здания МВД Чехии сняли флаг Украины, провисевший там с февраля 2022 года

Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, вступивший в должность 15 декабря, распорядился снять со входа в здание ведомства флаг Украины, висевший в знак солидарности с Киевом с 24 февраля 2022 года, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.

"Глава МВД Лубомир Метнар принял решение о том, что у входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза. Флаги иных государств будут вывешиваться лишь по случаю важного государственного визита", — пояснил Кратошка.

Как пример он привел вывешенный в честь приезда спикера парламента Словакии Рихарда Раши флаг соседнего государства. 

После начала конфликта на Украине флаг страны вывесили на зданиях большинства чешских министерств, кроме минюста и минздрава.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первым из государственных деятелей распорядился снять украинский символ со здания палаты депутатов парламента ее спикер Томио Окамура на следующий день после его избрания на пост в конце октября.

