Со здания чешского МВД сняли флаг Украины

Со здания МВД Чехии сняли флаг Украины, провисевший там с февраля 2022 года

Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, вступивший в должность 15 декабря, распорядился снять со входа в здание ведомства флаг Украины, висевший в знак солидарности с Киевом с 24 февраля 2022 года, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.

"Глава МВД Лубомир Метнар принял решение о том, что у входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза. Флаги иных государств будут вывешиваться лишь по случаю важного государственного визита", — пояснил Кратошка.

Как пример он привел вывешенный в честь приезда спикера парламента Словакии Рихарда Раши флаг соседнего государства.

После начала конфликта на Украине флаг страны вывесили на зданиях большинства чешских министерств, кроме минюста и минздрава.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первым из государственных деятелей распорядился снять украинский символ со здания палаты депутатов парламента ее спикер Томио Окамура на следующий день после его избрания на пост в конце октября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.