США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Американские военные продолжают уничтожение судов «наркоторговцев».

США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Американские военные вновь атаковали судно в восточной части Тихого океана в рамках операции против «наркотеррористов». В результате удара погибли четыре человека, сообщили 18 декабря в Южном командовании Вооруженных сил США.

«Разведданные подтвердили, что судно проходило по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по торговле наркотиками. Всего было убито четыре мужчины-наркотеррориста», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, США намерены наносить удары не только по судам наркоторговцев, но и по их наземным объектам. Об этом в начале декабря заявил президент Дональд Трамп.

С середины ноября в Карибском море находится мощнейшая военно-морская группировка войск США, по официальным заявлениям, призванная бороться с наркотраффиком.

Тогда же Трамп допусти нанесение ударов по Мексике в рамках борьбы с наркокартелями и ликвидации поставок запрещенных веществ в Соединенные Штаты.

