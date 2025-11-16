США отправили мощнейший авианосец для борьбы с наркокартелями

По данным американских газет, реальная цель отправки авианосной группы к берегам Латинской Америки — помощь в госперевороте в Венесуэле.

США отправили самый дорогой авианосец в истории для борьбы с наркокартелями

В Латинской Америке намечается что-то серьезное. Военный министр США объявил о начале операции «Южное копье», и в Карибское море вошла группа кораблей во главе с самым современным, самым дорогим в истории авианосцем Gerald R. Ford, который был спущен на воду лишь в 2017 году с благословения лично Трампа, разумеется. В общем, символ американской морской мощи.

Официально заявляется цель операции — уничтожение сетей наркотрафика, включая картели в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Но такая армада точно пришла просто погоняться за лодками наркоторговцев? И все? А газеты американские пишут, что для помощи в госперевороте, например, в Венесуэле.  

Любопытно, что они сначала объявили о начале операции, а потом послали флот. Обычно же наоборот. Это значит, что, может, обойдется без бомбежек, если удастся договориться. Вопрос: о чем и с кем?

Но на этой неделе Вашингтон продемонстрировал умение крайне рационально вести дела,   впервые в Белом доме был принят новый глава Сирии Ахмед Аш-Шараа, которого Трамп назвал сильным парнем с сильным прошлым.

Еще где-то лет 20 назад, когда у Аш-Шараа было другое имя и он воевал с американцами в Ираке и мог, например, в бою сойтись с Джей Ди Венсом, вице-президентом США, он как морпех тоже воевал в Ираке. И вот они сидят на одном диване. Они помирились. А кто будет игрушки убирать? В смысле восстанавливать регион после таких игр? 

Или взять Францию, где спустя три недели из тюрьмы выпустили Николя Саркози. Ну, в самом деле, все-таки экс-президент. Он продолжит отбывать наказание дома.

Символично, что одновременно с Саркози, которого осудили за то, что брал деньги от Каддафи, на свободу вышел и последний сын Каддафи, находившийся в тюрьме, Ганнибал, он десять лет отсидел. И тот, и тот отсидел, но, как говорится, есть нюансы — десять лет и три недели. А разрушенная войной Ливия все еще пытается обрести мир. 

