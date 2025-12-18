Тусклый утренний свет может запускать биологические механизмы депрессии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Даже несколько дней жизни в полутьме способны изменить гормональные ритмы.

Что может быть причиной депрессии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несколько дней, проведенных при мягком утреннем свете, могут спровоцировать у взрослых биологические изменения, характерные для депрессии. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в Journal of Psychiatric Research.

В эксперименте приняли участие 20 молодых людей без психических заболеваний. В течение пяти утренних сессий они находились либо при тусклом освещении около 55 люкс с теплым спектром, либо при ярком свете — порядка 800 люкс с холодным оттенком. В остальное время участники вели привычный образ жизни. Исследователи анализировали гормональные показатели по слюне и моче, отслеживали структуру сна и оценивали субъективное самочувствие.

У участников, начинавших день в условиях слабого света, зафиксировали сбои циркадных ритмов. Вместо естественного снижения вечером уровень кортизола у них повышался, а продолжительность сна сокращалась примерно на полчаса. Кроме того, глубокий медленноволновой сон смещался на более поздние фазы ночи. Подобное сочетание — высокий вечерний кортизол и задержка глубокого сна — давно рассматривается как один из устойчивых биологических маркеров депрессии. Параллельно испытуемые отмечали ухудшение настроения и усиление сонливости.

В группе, которая подвергалась яркому утреннему освещению, подобных изменений не наблюдалось: гормональные циклы и структура сна оставались близкими к физиологической норме. Авторы подчеркивают, что депрессивноподобные сдвиги возникали именно из-за недостатка света, без воздействия стрессов или внешних жизненных факторов.

Исследователи отмечают, что привычное домашнее или офисное освещение по утрам часто оказывается слишком слабым для нормальной настройки биологических часов. Регулярное пробуждение в полумраке мозг может воспринимать как затяжной «зимний сумрак», постепенно перестраивая гормональную систему и сон в сторону, повышающую риск депрессивных состояний. В связи с этим ученые призывают рассматривать утренний свет как важный элемент профилактики нарушений настроения — как на уровне личных привычек, так и при проектировании жилых и рабочих пространств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
Изысканные блины, сочная курица и царские пельмени: простые рецепты для новогоднего стола
10:30
«Готова тебя прибить подушкой»: Алина Загитова рассказала об отношениях с сестрой
10:22
Бойцы ВС РФ вывели мирных жителей из-под огня в Купянске
10:10
Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства
10:09
Съесть удачу: какие блюда на Новый год притянут деньги, любовь и изобилие в 2026-м
10:05
ФСБ задержала студентку колледжа по подозрению в попытке теракта в Волгодонске

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026