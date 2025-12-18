Российский футболист Матвей Сафронов установил рекорд турниров ФИФА

Эфирная новость 43 0

Вратарь стал героем финала Межконтинентального кубка.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Большая победа нашего футболиста: этой ночью все обсуждают Матвея Сафонова. Подвиг российского вратаря парижского «ПСЖ» принес его команде Межконтинентальный кубок.

В финале «Пари Сен-Жермен» обыграл бразильский «Фламенго». А воспитанник краснодарского футбола в серии пенальти отбил четыре удара подряд и установил рекорд турниров под эгидой ФИФА. Россиянина признали лучшим игроком матча. А всего за полтора года выступлений в Европе Матвей завоевал уже шесть титулов!

Ранее 5-tv.ru писал, что лучшим футболистом 2025 года признан нападающий французского «ПСЖ». До этого Усман Дембеле уже получил самую престижную индивидуальную награду — «Золотой мяч». А теперь и премию лучшему игроку по версии ФИФА.

Победа француза во многом объясняется успехами его клуба, который в этом году выиграл вообще все: чемпионат, кубок, Лигу Чемпионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
Изысканные блины, сочная курица и царские пельмени: простые рецепты для новогоднего стола
10:30
«Готова тебя прибить подушкой»: Алина Загитова рассказала об отношениях с сестрой
10:22
Бойцы ВС РФ вывели мирных жителей из-под огня в Купянске
10:10
Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства
10:09
Съесть удачу: какие блюда на Новый год притянут деньги, любовь и изобилие в 2026-м
10:05
ФСБ задержала студентку колледжа по подозрению в попытке теракта в Волгодонске

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026