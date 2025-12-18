Российский футболист Матвей Сафронов установил рекорд турниров ФИФА

Большая победа нашего футболиста: этой ночью все обсуждают Матвея Сафонова. Подвиг российского вратаря парижского «ПСЖ» принес его команде Межконтинентальный кубок.

В финале «Пари Сен-Жермен» обыграл бразильский «Фламенго». А воспитанник краснодарского футбола в серии пенальти отбил четыре удара подряд и установил рекорд турниров под эгидой ФИФА. Россиянина признали лучшим игроком матча. А всего за полтора года выступлений в Европе Матвей завоевал уже шесть титулов!

Ранее 5-tv.ru писал, что лучшим футболистом 2025 года признан нападающий французского «ПСЖ». До этого Усман Дембеле уже получил самую престижную индивидуальную награду — «Золотой мяч». А теперь и премию лучшему игроку по версии ФИФА.

Победа француза во многом объясняется успехами его клуба, который в этом году выиграл вообще все: чемпионат, кубок, Лигу Чемпионов.

