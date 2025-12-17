Назван лучший футболист 2025 года по версии ФИФА

Нападающий «ПСЖ» ранее уже получил «Золотой мяч».

Лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА стал Усман Дембеле

Лучшим футболистом 2025 года признан нападающий французского «ПСЖ». До этого Усман Дембеле уже получил самую престижную индивидуальную награду — «Золотой мяч». А теперь и премию лучшему игроку по версии ФИФА.

Победа француза во многом объясняется успехами его клуба, который в этом году выиграл вообще все: чемпионат, кубок, Лигу Чемпионов. К примеру, лучший тренер тоже из «ПСЖ» — Луис Энрике.

Ну а самый красивый гол, неожиданно, забили в чемпионате Аргентины, повторив легендарный удар шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп спутал фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года.

В комментарии журналистам из французского M6 Трамп назвал Францию одним из фаворитов ЧМ-2026. Но в беседе с репортерами из испанской El Pais Трамп назвал фаворитом уже сборную Испании.

