Библейское знамение? Кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих

Daily Mail: кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих

На Ближнем Востоке бурно обсуждают необычное природное явление: воды Персидского залива у побережья Ирана внезапно окрасились в насыщенный кроваво-красный цвет. Кадры с острова Ормуз, разошедшиеся по соцсетям, вызвали волну тревожных заявлений о «возвращении библейских казней» и признаках Судного дня.

На видео, снятых после проливных дождей, видно, как красноватые потоки воды стекают с утесов острова прямо в море, окрашивая прибрежную зону в багровые оттенки. Туристы и местные жители гуляют вдоль берега, где волны выглядят так, словно море наполнено кровью. Об этом сообщает Daily Mail.

Ассоциации с Библией и пророчествами

В соцсетях пользователи начали сравнивать увиденное с библейскими описаниями «кровавой воды». В Ветхом Завете первая из десяти казней Египетских описывает превращение вод Нила в кровь. Подобные образы встречаются и в Книге Откровения, где говорится о трубах и чашах гнева, после которых моря и реки становятся красными.

Некоторые комментаторы увидели в происходящем прямую параллель с пророчествами о конце времен, особенно учитывая географическую близость региона к местам, упоминаемым в Писании.

Почему вода на самом деле стала красной

Несмотря на апокалиптические трактовки, ученые и местные власти указывают на вполне земное объяснение. Остров Ормуз давно известен своей уникальной геологией и богатой минералами почвой. Местные жители называют красную почву «голак».

Во время сильных дождей вода взаимодействует с почвой, насыщенной оксидом железа, и смывает ее в прибрежные воды. В результате море временно приобретает интенсивный красный оттенок.

Ормуз даже получил неофициальное название «Остров радуги» из-за разнообразия цветов своих минеральных ландшафтов.

Геология, а не знамение

Геологическая структура острова формировалась миллионы лет и включает слои глины, сланцев, вулканических пород и более 70 различных минералов. Основной источник красного цвета — гематит, или оксид железа, который при измельчении отражает красные длины волн и поглощает синие и зеленые.

Когда частицы гематита смешиваются с дождевой водой и попадают в море, возникает эффект «кровавого прилива», который особенно заметен во время ливней и штормов.

Вирусные кадры и реакция туристов

На распространенных видео видно, как небольшие «водопады» алой воды стекают с прибрежных скал. Некоторые туристы специально заходили в воду, фотографируя, как красные волны омывают их ноги. Другие показывали руки и обувь, испачканные алой почвой, которая легко окрашивает все, к чему прикасается.

Один из пользователей соцсетей даже выкопал ногой ямку на пляже, демонстрируя, что красный слой почвы скрыт прямо под поверхностью песка.

Связь региона с библейскими текстами

Хотя сам остров Ормуз напрямую не упоминается в Библии, древняя Персия — территория современного Ирана — неоднократно фигурирует в священных текстах. В Книге Откровения, например, описывается высыхание реки Евфрат, чтобы «приготовить путь царям с востока», что некоторые богословы интерпретируют как намек на события в этом регионе.

Эти совпадения подогревают интерес верующих, хотя специалисты подчеркивают, что происходящее не имеет мистической подоплеки.

Не первый «кровавый» случай на Ближнем Востоке

Подобные явления уже фиксировались в регионе. В августе этого года воды Галилейского моря в Израиле также окрасились в тревожный красный цвет, что вызвало панику среди местных жителей.

Однако израильское министерство охраны окружающей среды тогда заявило, что причиной стало цветение водорослей, которые при определенных условиях накапливают пигмент и меняют цвет воды. Лабораторные тесты подтвердили, что явление было безопасным и не представляло угрозы для здоровья.

В отличие от иранского случая с оксидом железа, в Израиле за изменение цвета отвечали микроводоросли Botryococcus braunii, встречающиеся во многих пресных и солоноватых водоемах по всему миру.

Наука против паники

Экологи и геологи подчеркивают, что подобные «кровавые» воды — редкое, но естественное природное явление, связанное с минералами или микроорганизмами. Несмотря на пугающий внешний вид и громкие заголовки, они не имеют отношения к религиозным пророчествам.

Тем не менее, сочетание эффектных кадров, библейских ассоциаций и напряженной обстановки в регионе продолжает подпитывать волну обсуждений в интернете.

