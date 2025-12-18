«Зловещее» предупреждение: в Британии оценили адресованные Украине слова Путина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Российский лидер высказал свое мнение во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Что в Британии называли зловещим предупреждением Путина

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

The Daily Express: Путин вынес киевскому режиму «зловещее» предупреждение

Президент России Владимир Путин якобы «зловеще» предупредил власти киевского режима о будущих действиях РФ при определенном развитии событий. Об этом написала британская газета The Daily Express (DE) в своем материале.

«[Путин] также зловеще предупредил, что, если Украина не хочет «содержательного обсуждения» по этому (территориальному. — Прим. ред.) вопросу, то «Россия освободит свои исторические земли на поле боя», — объясняется в публикации.

Российский лидер высказал мнение во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что в случае отказа Украины от конкретного обсуждения конфликта по вопросу территорий, российская сторона начнет соответствующе действовать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин высказался о лидерах стран Евросоюза (ЕС), которые стремятся развалить Россию. Западные государства взяли паузу, достигнув Минских договоренностей. На такой шаг они пошли для оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием и боевой техникой, а после довели дело до государственного переворота.

