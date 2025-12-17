«Европейские подсвинки»: Путин о лидерах ЕС, стремящихся развалить Россию

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 64 0

Политики Запада хотели вернуть себе утраченное в прошлом и попытаться взять реванш.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Путин: европейские подсвинки включились в работу администрации Байдена

Прежняя администрация США сознательно разжигала вооруженный конфликт на Украине, полагая, что за короткий период времени разрушит Россию.

«Европейские подсвинки включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Запад взял паузу после достижения Минских договоренностей, чтобы оснастить Вооруженные силы Украины оружием и техникой, а затем довели дело до госпереворота.

Путин также процитировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что, если бы он был американским лидером в тот период, до боевых действий бы не дошло.

«Как теперь всем стало очевидно, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин отметил, что Запад в Югославии делал все, что считал нужным, несмотря на устав ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

