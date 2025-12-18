Маскировка или знак? 3I/ATLAS изменил цвет накануне сближения с Землей

Daily Star: 3I/ATLAS изменил цвет накануне сближения с Землей

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который в сети нередко называют не кометой, а «инопланетным кораблем», резко сменил цвет накануне максимального сближения с Землей. Как сообщает Daily Star, после прохождения вблизи Солнца небесное тело приобрело золотистое свечение — ранее оно выглядело сначала красным, затем зеленоватым.

Ожидается, что минимальное расстояние между 3I/ATLAS и Землей будет зафиксировано 19 декабря. При этом наиболее близко к Солнцу объект прошел еще 29 октября.

Издание отмечает, что необычный химический состав небесного тела привел к визуальным изменениям под воздействием солнечного тепла. Вначале объект наблюдался как тускло-красный, однако по мере движения через Солнечную систему его внешний вид заметно эволюционировал. Очередная смена цвета, по мнению исследователей, может иметь важное значение для понимания его природы.

Геофизик Стефан Бернс пояснил, что за время межзвездного путешествия объект подвергался экстремальным температурным воздействиям. Именно поэтому при входе в Солнечную систему он выглядел темно-красным и был насыщен органическими соединениями. Когда солнечная энергия начала активно воздействовать на его поверхность, в теле запустились химические процессы, изменившие его структуру и окраску.

По словам Бернса, 3I/ATLAS сначала стал зеленоватым, местами с голубым оттенком. Активные реакции сопровождались выбросами газов, что даже привело к кратковременному ускорению объекта. Этот эффект породил спекуляции о якобы искусственной природе тела, однако большинство данных по-прежнему указывает на естественное происхождение с редким химическим составом.

Золотистый оттенок, который сейчас наблюдают астрономы, ранее фиксировался у кометы C/2025 K1. Та также отличалась необычной химией и после экстремального сближения с Солнцем в октябре распалась на несколько частей уже в ноябре.

Бернс не исключает, что 3I/ATLAS может ожидать аналогичный сценарий: после тесного контакта с Солнцем и приближения к Земле объект, вероятно, продолжит путь в сторону Юпитера, но при этом может разрушиться в ближайшем будущем.

