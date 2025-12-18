В Кремле заявили о подготовке контактов с США по урегулированию

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Американская и российская делегации могут провести переговоры по урегулированию конфликта в ближайшие выходные.

Проводит ли РФ контакты с США по урегулированию на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия проводит подготовку определенных контактов с США для уточнения подробностей предложений, которые внесли Евросоюз (ЕС) и Украина в мирный план. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Известий».

До этого, 18 декабря, издание Politico со ссылкой на источники передавало, что делегации США и России могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Майями в ближайшие выходные.

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и украинцами», — отметил Песков.

Накануне президент РФ поддержал появившийся в диалоге с новой администрацией США прогресс. На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Вашингтоном.

Портал Axios, 16 декабря, сообщал, что США собираются в скором времени прийти к России с сильным пакетом предложений по урегулированию украинского вопроса. Президент США Дональд Трамп после прошедших в Берлине переговоров по украинскому кризису отметил желание российской стороны завершить конфликт. К тому же американский лидер сообщил, что в настоящее время конфликт ближе к завершению, чем до этого.


