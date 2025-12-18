Загадка Вайоминга: НЛО больше года кружат над электростанцией

Daily Mail: НЛО больше года кружат над Вайомингом

В округе Свитуотер штата Вайоминг на протяжении более года наблюдают неопознанные летающие объекты, регулярно появляющиеся над электростанцией Джима Бриджера и территорией Красной пустыни. По данным местных властей, объекты фиксируются уже около 13 месяцев.

Шериф округа Джон Гроссникл подтвердил, что лично видел светящиеся объекты, напоминающие дроны, в том числе в середине декабря. Об этом изданию Daily Mail сообщил официальный представитель офиса шерифа Джейсон Мауэр.

Без ответов и без объяснений

По словам представителя шерифа, правоохранительные органы пытались установить происхождение объектов, обращаясь ко всем возможным ведомствам и структурам, однако внятных разъяснений так и не получили. Он отметил, что власти сделали все возможное в рамках своих полномочий, но ни одна организация не взяла на себя ответственность за происходящее.

Мауэр добавил, что со временем жители округа перестали сообщать о наблюдениях — странные огни в небе стали восприниматься как нечто привычное. По его словам, явление фактически превратилось в «новую норму».

Почему с ними ничего не делают

Объекты, по оценкам офиса шерифа, находятся на высоте нескольких тысяч футов, что исключает любые попытки воздействия с земли. При этом, как подчеркнули власти, на данный момент они не представляют видимой угрозы для населения или инфраструктуры.

Представитель офиса шерифа отметил, что если ситуация изменится и объекты начнут представлять опасность, правоохранительные органы отреагируют соответствующим образом.

Связь с «дронной паникой» в Нью-Джерси

Первые сообщения о наблюдениях в Вайоминге появились на фоне резонансных событий в Нью-Джерси, где ранее массово фиксировали загадочные дроны в ночном небе. Тогда ситуация вызвала общественную тревогу и привлекла внимание федеральных властей.

Позже, по информации New York Post, частный подрядчик на военном саммите в Форт-Ракере заявил, что именно его компания стояла за теми полетами, проводя испытания беспилотных систем. По словам источников, сотрудник подрядчика признался, что работы велись в рамках государственного контракта и не подлежали публичному раскрытию.

Что говорят федеральные власти

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям штата, только с конца ноября по середину декабря 2024 года было зарегистрировано около 964 сообщений о странных летающих объектах.

На одном из первых брифингов администрации президента Дональда Трампа в конце января пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) санкционировало использование дронов и не считает их угрозой национальной безопасности.

FAA ранее объясняло подобные наблюдения деятельностью коммерческих операторов, любителей, правоохранительных структур, а также ошибочной идентификацией самолетов, вертолетов и даже звезд. При этом агентство временно вводило ограничения на полеты и подчеркивало, что в случае реальной угрозы может быть применена силовая реакция.

Как это воспринимают американцы

Опросы DailyMail.com и J.L. Partners показали, что почти половина американцев сомневается в том, что речь идет о безобидных дронах. Около четверти респондентов считают происходящее иностранным наблюдением, чаще всего упоминая Китай или Россию.

Часть законодателей также выражала обеспокоенность, называя некоторые объекты потенциальными шпионскими аппаратами. При этом значительная доля опрошенных считает, что речь идет либо о хоббийных дронах, либо о раздутой истории без реальной угрозы.

Небольшой процент респондентов допускает, что объекты могут быть связаны с правительственным наблюдением, а еще меньшая группа уверена в их внеземном происхождении.

Тайна без финала

Несмотря на многочисленные версии — от коммерческих испытаний до иностранного шпионажа — официального объяснения происходящего над округом Свитуотер до сих пор не существует. Местные власти подчеркивают, что продолжают мониторинг ситуации, но признают: на данный момент загадка остается нерешенной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.