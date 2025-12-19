Причем тут Трамп? Названа вероятная причина ухода замглавы ФБР в отставку

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 9 0

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Дэн Бонджино оставит свою должность в начале 2026 года.

Почему и когда замглавы ФБР уходит в отставку

Фото: www.globallookpress.com/Valerie Plesch

EADaily: решение замглавы ФБР об уходе обсуждается на фоне напряженности в США

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Дэн Бонджино сообщил, что намерен покинуть пост в начале 2026 года. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

По словам Бонджино, он уйдет из ФБР уже в январе. В послании он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, директору ФБР Кэшу Пателу и генеральному прокурору Пэм Бонди.

Бонджино отметил, что считает служение американским гражданам большой честью. Однако причины будущей отставки он напрямую не разъяснил.

В источнике уточнили, что решение Бонджино обсуждается на фоне внутриполитической напряженности в США. До этого политолог Малек Дудаков указывал, что администрация Трампа усиливает давление на Киев по антикоррупционной линии, в том числе через структуры ФБР.

Также телеканал Fox News передавал, что Бонджино рассматривал возможность ухода из-за разногласий с Минюстом США по делу финансиста Джеффри Эпштейна. По данным канала, между ним и Генпрокурором страны Пэм Бонди произошел резкий разговор в июле, после которого замглавы ФБР временно перестал появляться на работе, взяв отгул.


