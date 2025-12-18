Актер Рустам Сагдуллаев раскрыл феномен фильма «В бой идут одни „старики“»

Артисты, принявшие участие в съемках, едва достигли совершеннолетия и воспринимали тяжелый сюжет кинокартины с юношеским азартом.

В чем феномен фильма В бой идут одни старики

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сагдуллаев: «В бой идут одни „старики“» любят за честную игру актеров

Подлинность и эмоциональная сила классического советского фильма «В бой идут одни „старики“» во многом связаны с режиссерским методом Леонида Быкова, который позволял актерам играть не по шаблону, а исходя из собственных ощущений. Об этом рассказал актер и режиссер Рустам Сагдуллаев в новом выпуске проекта журналиста Соряна (Сурена Каграманова. — Прим. ред.) «Сорян, поехали» на RUTUBE.

По словам Сагдуллаева, Быков умел тонко чувствовать время и людей, а также давал молодым артистам простую, но точную установку — играть так, как они действительно воспринимают происходящее.

При этом актер пояснил, что в 18 лет участники съемок не осознавали всей трагедии войны и воспринимали происходящее с юношеским азартом и неким романтизмом. Именно эта искренность, отсутствие наигранного пафоса и даже сохранение настоящих фамилий персонажей сделали картину особенно достоверной и близкой зрителю.

Отдельно Сагдуллаев отметил интернациональный характер фильма, подчеркнув, что он точно передал атмосферу фронтового братства. В ленте, как и в реальной войне, плечом к плечу сражались представители разных народов — русские, узбеки, грузины, белорусы, украинцы, и это единство, по словам артиста, было основано на взаимной поддержке и общей боли утрат.

Беседа с актером состоялась в рамках проекта «Телега Online». Новый выпуск программы журналиста Сурена Каграманова был снят в Узбекистане — в ташкентском филиале ВГИК и дома у Сагдуллаева.

