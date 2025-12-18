Прекрасные и опасные: какие гирлянды не стоит выбирать для украшения к Новому году

Россиян предлагают не штрафовать за елки и гирлянды в подъездах, чтобы не портить праздничное настроение. Документ из Госдумы уже направлен в МЧС. Хотя бояться нужно не штрафов, а самой иллюминации. Оптовые рынки заполнены некачественным товаром, который после попадает на полки супермаркетов, а оттуда — уже и в квартиры. К чему это может привести — покажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Холодный свет, теплый, хоть желтые, хоть красные, хоть синие, от одного до ста метров — все виды гирлянд можно найти на оптовом рынке. Отсюда они уезжают и на маркетплейсы, и в магазины по всем регионам. Весь товар дешевый, сомнительного качества, никаких сертификатов, чек тоже никто не выдаст. Но за безопасность продавцы, говорят, ручаются.

— Если кошка покусает, не убьет кошку?

— Кошка? Нет.

Подвергать кошку опасности не стали, но купленные гирлянды на елку повесили.

«Проводим эксперимент, имитируем нагрев провода гирлянды, который примыкает вплотную к стволу искусственной елки — вдобавок обмотали его, как это часто делают, мишурой, вопреки всем правилам безопасности», — рассказал корреспондент.

Эксперимент под присмотром сотрудников МЧС: журналисты включили гирлянды, изоляция начала греться, сначала пошел дым, затем елка вспыхнула как спичка.

«Мы засекли — с момента возгорания прошло всего 40 секунд. Елка горит стремительно, очень едкий дым поднимается вверх», — добавил журналист.

Для чистоты эксперимента журналисты повесили другие гирлянды на другие искусственные елки — результат тот же. Живая елка в факел не превратилась, но все равно горела долго.

«Если рядом расположены горючие предметы, шторы, напольное покрытие — это все могло привести к распространению пожара», — сообщил заместитель начальника отдела пожарной безопасности электрических изделий ВНИИПО МЧС России Антон Назаров.

Отсюда правило: гирлянды вешать хотя бы подальше от штор. Но так, увы, мало кто делает — немодно. Как раз гирлянды-шторы сейчас самые популярные, и они зачастую становятся причиной пожаров. Большинство таких гирлянд-штор из дешевого пластика и силикона, с тонкими проводами, через пять минут в сети становятся огненными. Тут сразу риск воспламенения.

«Если гирлянда нагревается выше 45 градусов — это риск, не должна греться выше 45 градусов», — объяснил электрик Анатолий Павин.

Дарья недавно попала в такую ситуацию, когда провода перегрелись и она чуть не осталась без квартиры.

«Я решила задернуть штору и слышу в этот момент, как пошел электрический разряд прямо по цепи, по каждой этой ниточке. У меня из розетки вспыхнул огонь», — рассказала пострадавшая Дарья Александрова.

По словам экспертов, производители гирлянд экономят на металле, вилки ломаются от малейшего нажатия, как и трансформаторы. Напряжение у большинства от пяти до 30 вольт. Не страшно, но коротнуть может на участке от вилки до блока питания, там уже — все 220.

«Если наступить, будет коротить, не дай бог, попадет какая-то вата. Вот входной провод, по нему идет 220, что критично, до летальных исходов может доходить», — заявил Анатолий Павин.

А если такое в подъезде? По крайней мере, в Москве в новостройках сейчас в каждой второй входной группе иллюминация горит круглосуточно, за ней не уследишь, особенно ночью.

«Когда размер елки больше, чем метр до стен, до потолков, когда используют легковоспламеняющиеся предметы, это грозит нарушением, которое предусмотрено статьей 20.4 КОАП», — уточнила адвокат Юлия Нитченко.

Если есть пострадавшие, грозит уже уголовная ответственность. В любом случае, к покупке гирлянды рекомендуют подходить обстоятельно, и даже если товар проверенный, нельзя оставлять гирлянду включенной на ночь.

