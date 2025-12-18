«Хочется сиять»: косметолог о действенных методах подготовки кожи к новогодним праздникам

Мария Гоманюк
Резкие перепады температуры негативно отражаются на состоянии лица.

Косметолог Зотова: в преддверии праздников важно стимулировать обновление кожи

Кожа с наступлением зимы становится менее упругой и подвержена перепадам температур, чего хочется избежать перед новогодними праздниками. Про самые эффективные процедуры для восстановления кожи в преддверии всеобщего веселья в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-косметолог Наталья Зотова.

По словам специалиста, резкие перепады температуры, ветер и оттепели в конце осени и начале зимы негативно отражаются на состоянии кожи, вызывая сухость, чувствительность и даже тусклый цвет лица.

«А ведь в праздник так хочется сиять. Не стоит волноваться, у нас еще есть время, чтобы привести лицо в идеальный порядок», — успокоила косметолог.

В числе ключевых процедур эксперт выделила плазмотерапию по PRF-протоколам, которая стимулирует обновление кожи и выработку коллагена, обеспечивая эффект сияния и плотности.

Вторым важным этапом специалист назвала сочетание биоревитализации и мягкого поверхностного пилинга: сначала кожа глубоко увлажняется гиалуроновой кислотой, а затем бережно обновляется, что позволяет выровнять тон и рельеф лица.

«Две процедуры усиливают друг друга, давая по-настоящему здоровое и свежее сияние», — пояснила она.

Третьей процедурой, по словам Натальи, является ботулинотерапия, которая дает быстрый визуальный результат даже за неделю до праздника. Она помогает разгладить мимические морщины, «открыть» взгляд и придать лицу отдохнувший вид.

Также косметолог подчеркнула, что важен домашний уход — использование увлажняющих средств с керамидами и гиалуроновой кислотой, и с обязательной защитой от ультрафиолета даже в зимний период, особенно после проведения пилингов.

Ранее 5-tv.ru публиковал, как сохранить здоровье кожи после обилия жирного на праздниках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

