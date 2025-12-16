Сохраняем здоровье кожи после обилия жирного на праздниках: народные средства

Народные способы для возвращения тонуса коже после застолья на Новый год

Долгожданные и веселые новогодние праздники порой заканчиваются не так, как хотелось бы. Бесконтрольное поедание сладостей и распитие алкоголя могут пагубно сказаться даже на самой безупречной коже, не говоря уже о проблемной. На лице после бурных гуляний появляются непривычные высыпания и беспокоят шелушения от обезвоживания.

Как реанимировать кожу после долгих выходных и вернуть ей здоровый вид с помощью сподручных средств, не выходя из дома, расскажем в материале 5-tv.ru. Но важно помнить, что даже народные средства не стоит использовать бездумно — важно проконсультироваться с врачом перед применением тех или иных процедур.

Первый шаг к восстановлению

Во время праздников многие пренебрегают вечерним уходом и ложатся спать, не смыв макияж, что становится главной ошибкой. После обильной еды и алкоголя кожное сало выделяется активнее, поры забиваются быстрее, а значит, очищение становится особенно важным.

Лучшие варианты для зимы — бальзамы с тающей текстурой и гидрофильные масла. Они бережно растворяют загрязнения, не повреждая защитный барьер кожи. Для дополнительного детокса попробуйте маску на основе лечебной грязи — она вытягивает токсины и ускоряет регенерацию.

Мягкий уход и натуральный состав

В настоящее время в аптеках можно легко найти масла и травы, но важно помнить, что некоторые эфирные масла могут вызывать аллергию. Перед использованием следует протестировать на запястье. Домашние лосьоны отличаются натуральностью.

Однако избегайте применения домашних спиртовых настоек, которые хотя и хранятся долго, почти всегда пересушивают кожу. После новогодних праздников их применение особенно нежелательно.

Свежесть и ровный тон

В послепраздничные дни рекомендуется использовать розовую воду. Роза традиционно считается одним из самых мягких и полезных средств по уходу за кожей. Лосьон из ее лепестков придает сияние, освежает и борется с мелкими морщинами.

Рецепт для самостоятельного приготовления:

Две столовые ложки свежих лепестков роз и половинку лимона измельчить; Залить 250 миллилитров кипятка, дать настояться полчаса; Добавить 1,5 чайных ложки розового масла; Для проблемной кожи можно добавить пару капель масла чайного дерева.

Мгновенное увлажнение

Справиться с сухостью кожи поможет лосьон из свежих огурцов. Этот овощ отлично успокаивает и освежает кожу. Лосьон действует даже лучше маски благодаря высокой концентрации.

В стакан кипятка нужно добавить два или три тертых огурца. После охлаждения процедить. Протирать кожу необходимо до трех раз в день.

Мощный природный восстановитель

Алоэ — одно из самых эффективных растений для ухода за кожей. В растении содержатся антиоксиданты, витамины, минералы и более 200 биологически активных веществ.

Приготовить лечебную вытяжку можно следующим образом:

Найти растение старше трех лет; Не поливать две недели; Срезать нижние листья, завернуть их в бумагу и положить в холодильник на 14 дней; Измельчить листья и залить холодной кипяченой водой; Настоять час в темном месте. Процедить.

Домашние мази на основе алоэ лучше не готовить, так как в бытовых условиях они быстро портятся. Гораздо полезнее делать компрессы из свежей мякоти.

Выравнивание тона

Настой петрушки — одно из самых эффективных средств против отеков.

Возьмите 15 граммов свежей зелени и залейте их 200 миллилитрами кипятка, остудите и процедите. Протирайте лицо два раза в день.

Средство вместо крема

В домашних условиях трудно обеспечить стабильность и стерильность для кремов и мазей, поэтому для восстановления кожи лучше всего подойдут маски. Их преимущество — натуральность и концентрация свежих активных веществ.

Для сухой кожи поможет огурец и алоэ. Огуречная маска или компресс из алоэ прекрасно увлажняют, снимают раздражения и улучшают эластичность. Делайте курс в течение десяти дней, и эффект будет выраженным.

Для увядающей кожи применяйте маску с овсянкой и медом. Сварите овсянку на воде. Потом остудите, смешайте с медом. Нанесите на 20 минут. Кожа подтянется, и цвет улучшится. Мед, между тем, богат ферментами, микроэлементами и витаминами.

Альтернативой станет маска с белком яйца и оливковым маслом. Используйте взбитый белок, столовую ложку масла и немного лимонного сока. Держите состав 15-20 минут. С курсом в десять дней эта маска даст выраженный лифтинг-эффект.

Экспресс-лифтинг

Эффект быстрой подтяжки кожи лица обеспечит картофельно-сметанная маска. Из ингредиентов понадобятся отварной картофель и сметана.

Наносить маску полагается слоями: первый слой должен высохнуть, затем второй, затем третий. Лицо станет заметно моложе, морщины разгладятся.

Маски на основе масел

Косметические масла активно питают и смягчают кожу. Их можно добавлять в маски или использовать для легкого массажа. Это хороший способ восстановить защитный барьер после жирной пищи и алкоголя.

Быстрый способ вернуть тонус

Не пренебрегайте косметическим льдом. Кубики льда из чистой воды или настоев трав улучшают цвет лица, снимают отечность и делают кожу более упругой.

Правила использования:

Протирать лицо за час до выхода на улицу; Не держать лед на одном месте дольше пяти секунд; Общая длительность — от минуты до двух секунд; Не применять при простуде или аллергии на холод; Не вытирать лицо после процедуры.

Лучшие варианты настоев для льда:

От отеков и тусклости: петрушка.

Для сухой кожи: ромашка, липа, роза.

Для жирной кожи: календула, мята, зверобой, тысячелистник.

Огуречный лед: сок огурца и вода.

После насыщенных праздников коже особенно нужна мягкая забота, грамотное очищение и увлажнение. Народные средства — доступный и эффективный способ быстро улучшить состояние кожи, вернуть ей тонус и здоровое сияние. Главное — это регулярность и правильный подбор рецептов под определенный тип кожи.

