Умер режиссер сериала про комиссара Мегрэ Кристиан де Шалонж

Давид Андриясов
В карьере кинематографиста 20 работ.

Фото: © Getty Images/Eric Robert / Contributor

Лауреат премии «Сезар» за лучший фильм Франции 1979 года, один из авторов сериала «Мегрэ», кинорежиссер Кристиан де Шалонж скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на его супругу режиссера Доминик Гарнье.

«От его жены и семьи мы узнали о смерти кинорежиссера Кристиана де Шалонжа в возрасте 88 лет, которая произошла 6 декабря», — говорится в публикации.

Де Шалонж родился в 1937 году на севере Франции. Получил образование в IDHEC (сейчас Le Femis. —Прим. ред.) — ведущем кинематографическом вузе страны. Начинал карьеру как помощник режиссера, позднее стал снимать собственные киноленты.

За годы карьеры режиссер снял 20 картин. Наиболее знаковые из них — «Деньги других» 1978 года, получивший «Сезар» за лучший фильм, «Малевиль» (1980), основанный на произведениях Роберта Мерля, «Жуткие карантинные дни» (1982) с Жаком Перреном или даже «Доктор Петио» (1990) с Мишелем Серро в роли тревожного серийного убийцы во время оккупации.

В 2000-х годах он также работал на телевидении, сняв несколько эпизодов сериала «Мегрэ» с Бруно Кремером в роли знаменитого комиссара, созданного Жоржем Сименоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти британского модельера Энтони Прайса, создавшего стиль для рок-музыканта Дэвида Боуи и группы Duran Duran.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

