По делу Эпштейна опубликовали фотографии Билла Гейтса с молодыми девушками

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

На некоторых снимках показаны части женского тела с написанными на них строчками из «Лолиты».

Фото Билла Гейтса засветилось в деле о финансисте Эпштейне

Фото: Reuters/Caitlin Ochs

В рамках расследования скандального дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна комитет по надзору палаты представителей от Демократической партии опубликовал 68 ранее неизвестных фотографий, на которых запечатлен сооснователь американской компании Microsoft Билл Гейтс вместе с молодыми девушками. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».

Таким образом демократы усиливают давление на Министерство юстиции с требованием полной открытости расследования. Помимо Гейтса, на снимках запечатлен лингвист Ноам Хомский с Эпштейном в самолете.

Как сообщил CBS News, предприниматель подтверждал, что проводил время с ныне покойным финансистом якобы ради пожертвований и связей для благотворительной деятельности.

Также в раскрытых документах фигурируют паспорт некой украинки, фото паспорта Эпштейна и серия снимков, на которых показаны части женского тела с написанными на них строчками из англоязычной версии романа писателя Владимира Набокова «Лолита», что демонстрирует болезненные сексуальные фантазии Эпштейна, связанные с несовершеннолетними.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). Обвиняемый в организации проституции и педофилии не дожил до суда, потому что покончил с собой до начала заседаний по делу.

В январе 2024 года опубликовали первую часть документов, содержащую имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста. В их числе — экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю, а также Билл Гейтс.

Президент США Дональд Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании документов по делу Эпштейна с целью раскрытия истинного положения дел некоторых высокопоставленных представителях Демократической партии США, с которыми, по его словам, был тесно связан скандально известный финансист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, покойная королева Великобритании Елизавета II могла быть одной из клиенток осужденного за секс-преступления финансиста Джеффри Эпштейна.

