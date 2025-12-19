Минфин предложил увеличить страховое покрытие по отдельным видам вкладов

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Инициатива направлена на повышение привлекательности долгосрочных сбережений.

Минфин хочет увеличить страховое по отдельным видам вкладов

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Министерство финансов представило на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения по ряду банковских продуктов. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

Максимальный размер страхового покрытия по эскроу-счетам, используемым при операциях с недвижимостью, министерство предложило поднять в три раза — с 10 до 30 миллионов рублей. Лимит возмещения по долгосрочным рублевым вкладам физлиц сроком более трех лет, оформленным в виде безотзывных сберегательных сертификатов, предложили почти в полтора раза — с 1,4 до 2 миллионов рублей.

«Повышение страхового лимита с 10 млн до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах», — отметил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

В министерстве подчеркнули, что инициатива направлена на повышение привлекательности долгосрочных сбережений и эскроу-счетов, а также на привлечение дополнительных ресурсов в банковскую систему для финансирования приоритетных проектов. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ряд крупных банков повысили ставки по некоторым видам вкладов, несмотря на тенденцию последних месяцев, когда вслед за понижением ключевой ставки Центробанка убывала и доходность депозитов. 

