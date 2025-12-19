«Это наше секретное оружие»: Путин раскрыл природу 3I/ATLAS

Путин: 3I/ATLAS — это комета из другой галактики

Президент РФ Владимир Путин пошутил о том, что неопознанный объект 3I/ATLAS — это секретное российское оружие.

«Это наше секретное оружие, мы будем применять только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения вообще оружия в космосе. А если по-серьезному, ну это комета», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент рассказал, что российские ученые установили природу 3I/ATLAS. По их данным, это комета из другой галактики — именно этим фактом объясняется ее нетипичное «поведение».

«Приближаясь ближе к Солнцу, на ее поверхности происходят немножко другие процессы, в том числе и в полевом хвосте, по-другому там что-то выглядит», — добавил Путин.

3I/ATLAS — большая комета. Однако никакой угрозы для Земли она не представляет.

«Луна от нас находится на расстоянии четырехсот тысяч километров, а объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров, и не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру. И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле стремительно приближается аномальное небесное тело. По виду это комета, но ученые не исключают, что она может оказаться инопланетным кораблем.

Астрономы зафиксировали на объекте запасы воды, а тепловое излучение на нем неравномерное. Помимо этого, от ATLAS — так назвали комету-корабль — исходит механическое эхо.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

