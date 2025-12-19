Путин: Россия готова подумать над обеспечением безопасности выборов на Украине

Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

Российский лидер прокомментировал заявления руководителей киевского режима о том, чтобы западные страны в период выборов обеспечили безопасность во время выборов и добились прекращения боевых действий.

«Мы-то проводили и президентские выборы, и муниципальные выборы, региональные. Вот в этом сентябре провели очередные выборы. И нам кто обеспечивал безопасность? А напротив нам старались их сорвать, для того, чтобы подорвать внутреннюю стабильность. Напрямую и целенаправленно били по избирательным участкам», — обозначил президент.

Россия ничего не требовала ни у кого, а делала то, что нужно, подчеркнул Путин.

«Думаю, что и сегодняшние представители киевского режима могли бы, если хотят, сделать то же самое», — добавил Путин.

Однако в случае, если киевский режим захочет использовать выборы для того, чтобы остановить наступление российских войск, то это неправильный выбор, сказал российский лидер.

«Тем не менее, вот сейчас скажу вещь, которая может быть прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине», — сказал Путин.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

