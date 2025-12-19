«Сейчас нужны наши»: Путин про специфику российской гражданской авиации

Путин: рост цен на авиабилеты в РФ частично связан с дефицитом воздушного парка

Развитие отечественного авиастроения остается одной из ключевых задач для России, напрямую влияющих как на экономику, так и на доступность авиаперевозок. Подробнее об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства пояснил, что у России есть сильные традиции в военной и гражданской авиации, однако исторически гражданские самолеты нередко создавались как производные от военно-транспортных машин.

По его словам, такие подходы не учитывали специфику гражданской авиации — требования к шуму, расходу топлива, жизненному циклу техники. Президент признал, что полноценная ставка на гражданские лайнеры недостаточно делалась в советский период.

Рост цен на авиабилеты частично связан с дефицитом воздушного парка. Ситуацию усугубил уход западных производителей, которые по политическим причинам отказались от сотрудничества с Россией. По мнению президента, это решение негативно сказалось на репутации иностранных компаний, но одновременно стало стимулом для развития собственного авиапрома.

Он напомнил, что до этого сам уже не раз настаивал на увеличении закупок российских самолетов, хотя в одно время казалось, что иностранная техника дешевле и проще в эксплуатации.

«Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты», — подчеркнул он.

Ставка на собственное производство оправдывает себя в настоящее время. Путин высоко оценил МС-21, назвав его конкурентоспособным на мировом уровне, а также отметил, что Superjet 100 стал полностью локализованным.

Отдельное внимание президент уделил необходимости создания самолета российского производства для региональных перевозок. Кроме того, стране по-прежнему нужны тяжелые транспортные машины. Модернизация Ил-76 и сохранение потенциала таких самолетов, как «Руслан», остаются актуальными задачами.

Авиастроение — высокотехнологичная отрасль, требующая широкой кооперации и сложных инженерных решений, как отметил Путин. Вопросов в этой сфере достаточно, однако, как заверил президент, работа по всем направлениям будет продолжена.

В завершение российский лидер отметил, что государство намерено поддерживать предприятия отрасли, в том числе «Авиастар».

Ранее Путин подчеркивал, что нельзя допустить чрезмерный рост на авиабилеты. Этот вопрос должен быть в приоритете у перевозчиков, Минтранспорта и других профильных ведомств.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

