Пионы и «Подмосковные вечера»: как встречали российскую делегацию на площади Тяньаньмэнь

В Пекине стартовала ключевая часть визита президента России Владимира Путина в Китай. Торжественная церемония на площади Тяньаньмэнь ознаменовала начало переговоров: после обмена приветствиями прозвучали гимны двух стран, после чего лидеры провели двустороннюю встречу в узком и расширенном составах.

То, что отношения Росии и Китая на беспрецедентно высоком уровне, подтверждает и состав делегации. Неслучайно в составе российской — большая часть правительства и главы крупных госпорпораций. Что уже успели обсудить —расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Журналисты у Врат Небесного Спокойствия — так переводится название площади Тяньаньмэнь, главного политического пространства Китая. Здесь расположены мавзолей Мао Цзэдуна, Дом народных собраний, где сейчас установлен российский флаг рядом с китайским.

Последние приготовления к встрече российского президента: с красных дорожек буквально стирают пылинки.

Тяньаньмэнь — одна из самых больших площадей в мире, она вмещает до миллиона человек. Все готово к встрече Владимир Путина. Почетный караул с российскими флагами и восемь пушек. Они сделают ровно 19 выстрелов — так положено во время официальных визитов.

Здесь нет ни одной случайной детали. Цветы играют важную роль в традиционном китайском церемониале. Пионы — символ чести и богатства, лотос — чистоты, обилие красных цветов — это всегда к удаче.

Шум моторов слышен издалека. Кортеж российского лидера едет вдоль Тяньаньмэнь в сопровождении мотоциклистов в белоснежных костюмах. Aurus паркуется возле Дома народных собраний. Си Цзиньпин выходит приветствовать Владимира Путина — подходит прямо к автомобилю.

Любопытно: у Путина и Си — практически одинаковые галстуки красно‑бордового оттенка. Лидеры идут приветствовать делегации. Российские вице‑премьеры и министры уже стоят на ступенях Дома народных собраний — в пять рядов. К переговорам подготовились масштабно.

Журналисты гадают, будет ли Си здороваться со всеми членами нашей делегации из сорока человек.

Начинается главная часть церемонии. Владимир Путин и Си Цзиньпин занимают место под навесом — он защищает и от солнца, и от дождя, и просто красиво.

Восемь пушек салютуют одновременно в честь российского президента — 19 раз. Лидеры приветствуют почетный караул.

А дальше — самый милый момент церемонии: дети машут флагами, оркестр играет «Подмосковные вечера».

После фотографирования — переговоры.

«Насколько нам известно, в Китае говорят: „Не виделись день, а как будто минуло три осени“. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянно часы», — сказал президент России Владимир Путин.

«Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов. Продуктивное выстраивание межгосударственных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит в хаотичный мир ценную стабильность и предсказуемость», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Дружба имеет конкретное выражение: товарооборот красноречивее любых других данных.

«Товарооборот России и Китая за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества — российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов. А Китай — ответственного потребителя этих ресурсов», — напомнил Путин.

Сейчас один из драйверов роста — безвизовый режим. Министр экономического развития говорит о его перспективах.

«На Дальнем Востоке мы разрабатываем отдельный комплекс мер по туризму, потому что там надо и дороги расширять, чтобы нормально автобусы ходили. Важно все эти возможности транслировать так, чтобы это было не просто посещение условно на день. Нам надо, чтобы это был полноценный именно туризм», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Туризму и торговле без транспорта никуда.

«Один из самых важных таких моментов — это, конечно, погранпереходы. И сегодня мы подпишем соглашение о расширении железнодорожных погранпереходов в Забайкальске — это такой большой, серьезный шаг вперед», — сказал министр транспорта России Андрей Никитин.

В международной политике Москва и Пекин тоже стоят бок о бок — так было в годы борьбы с фашизмом, так будет и дальше.

«Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин подтверждает, что примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне в ноябре. И приглашает Си Цзиньпина приехать в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.